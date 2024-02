Zwei neue Abfüllungen aus der Woodford Reserve Master’s Collection ab März im Handel

Ab März können Whiskygenießer mit zwei neuen Abfüllungen aus der Woodford Reserve Master’s rechnen: Die Destillerie veröffentlicht dann nämlich auch in Deutschland den Woodford Reserve Sonoma Triple Finish und Woodford Reserve Batch Proof 124.7, beide in limitierter Auflage erhältlich. Während der Batch Proof mit hoher Alkoholstärke von 62,35% vol. abgefüllt ist und daher besonders kraftvoll im Geschmack ist, setzt der Triple Finish auf die Vereinigung von Pinot Noir-Fässern, Brandy-Fässern und ex-Bourbon-Fässern.

Die genauen Infos zu den Abfüllungen und die Preise dazu entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Presseaussendung, die wir für Sie von Brown-Forman erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland stellt die neuesten Meisterwerke aus der Woodford Reserve Master’s Collection vor

Hamburg, 22. Februar 2024 – Die Woodford Reserve Distillery setzt erneut Maßstäbe in der Bourbon-Handwerkskunst und führt mit der Master’s Collection ihre Tradition von innovativen Kreationen fort. Die Destillerie präsentiert zwei neue, einzigartige und streng limitierte Woodford Reserve Editionen: Sonoma Triple Finish und Batch Proof 124.7.

Bei der Herstellung jeder einzelnen Master’s Collection experimentieren die Master Distiller in der Brennerei mit Getreidesorten, Reifungstechniken und Aromaprofilen. Durch die limitierten Auflagen begeistert Woodford Reserve Enthusiasten mit detaillierter Handwerkskunst, bietet eine Reise der Entdeckung von Geschmäckern und Wertschätzung für die Kunst des Bourbons.

Sonoma Triple Finish – Eine Hommage an Bourbon

Die Sonoma Triple Finish Edition knüpft an die früheren kreativen Experimente der Woodford Distillery an: In den Jahren 2014 und 2016 wurden bereits ein Pinot Noir Finish und ein in amerikanischen Brandy Fässern gereifter Bourbon veröffentlicht. Die diesjährige Edition kombiniert beide Innovationen und setzt einen weiteren Meilenstein in der Welt des Bourbons.

Für Sonoma Triple Finish reift der Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon Whiskey in Pinot Noir-Fässern aus Sonoma County, Brandy-Fässern und ehemaligen Bourbon-Fässern, die zuvor zur Reifung von Rotwein genutzt wurden. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger, fruchtiger Ausdruck mit Noten von Schokolade und getrockneten Früchten. Die Farbe von Rost-brauner Tonerde spiegelt die einzigartige Mischung wider.

Batch Proof 124.7 – Die Reinheit des Geschmacks

Die Batch Proof Serie ermöglicht es Liebhabern und Entdeckern von Woodford Reserve, den Bourbon direkt aus dem Fass in seiner reinsten Form zu erleben. Dafür wird der Whiskey direkt aus dem Fass abgefüllt, ohne dabei seine natürliche Alkoholstärke zu beeinflussen. Bei dieser Edition liegt die Stärke des Bourbons bei 124.7 Proof, beim regulären Woodford Reserve Bourbon hingegen bei 90.4 Proof. Die Batch Proof Serie basiert auf der gleichen Rezeptur wie der Woodford Reserve Bourbon. Die Fässer aus verschiedenen Lagerhäusern und Etagen schaffen ein einzigartiges Geschmacksprofil von kräftigem Getreide und Holz über süße Aromen und Gewürze bis hin zu Frucht- und Blumennoten.

Die Woodford Reserve Distillery

Die im Jahr 1812 gegründete Woodford Reserve Distillery liegt inmitten malerischer Natur am Ufer des Flusses Glenns Creek im Bundesstaat Kentucky. Sie ist heute ein nationales historisches Wahrzeichen und steht für höchste Bourbon-Handwerkskunst.

Im Februar 2023 wurde Elizabeth McCall zur Master Distillerin ernannt und trat somit die Nachfolge von Chris Morris an, der 20 Jahre diese Position verantwortete. Chris Morris wechselte in die Rolle des Vizepräsidenten und wurde als Master Distiller Emeritus ausgezeichnet. Mit der Woodford Reserve Master’s Collection setzen die beiden Master Distiller fortlaufend neue Maßstäbe in Innovationskraft, Kreativität und Handwerkskunst und begeistern Enthusiasten weltweit mit neuen Geschmacksprofilen.

Elizabeth McCall

Die limitierten Editionen Woodford Reserve Sonoma Triple Finish (0,7-l Flasche, 45,2% Vol., 119,99 Euro UVP) und Woodford Reserve Batch Proof 124.7 (0,7-l Flasche, 62,35% Vol., 149,99 Euro UVP) sind ab März 2024 bei ausgewählten E-Commerce-Händlern erhältlich.