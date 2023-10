Woodford Reserve zum Jahresendgeschäft mit limitierter Edition

Brown-Forman Deutschland stellt in ihrer aktuellen Presseaussendung zwei Highlights ihres Kentucky Straight Bourbon Whiskey Woodford Reserve vor. Zum einen startet pünktlich zur Vorweihnachtszeit die seit Markteinführung in Deutschland reichweitenstärkste Kampagne mit dem Slogan „Ein Meisterwerk in 200 Geschmacksnoten“. Und zum anderen erscheint passend zur Weihnachtssaison die Woodford Reserve Holiday Edition, welche ab sofort Deutschlandweit erhältlich ist.

Hier alle weiteren Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland launcht zum Jahresendgeschäft zwei Woodford Reserve Highlights: reichweitenstärkste Kampagne und limitierte Holiday Edition

Hamburg, 17. Oktober 2023 – Brown-Forman Deutschland baut die Investitionen in den Super Premium Bourbon in der für Spirituosen umsatzstärksten Jahreszeit weiter aus. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit geht die seit Markteinführung in Deutschland reichweitenstärkste Kampagne für Woodford Reserve an den Start. Die Digital- und Printkampagne mit dem Slogan „Ein Meisterwerk in 200 Geschmacksnoten“ läuft bis einschließlich Dezember und wird insgesamt rund 18 Millionen Konsument:innen erreichen.

Parallel kommt mit der Woodford Reserve Holiday Edition ein besonderes Geschenk für Whiskey-Liebhaber:innen auf den Markt. Die Flasche ziert passend zur Weihnachtssaison ein goldenes Etikett, das die satte Farbe des Bourbons unterstreicht. Die weiße, erhabene Textur erinnert zudem an Schnee. In der Flasche selbst ist Woodford Reserve – “The World’s Finest Bourbon”. Sein preisgekrönter und harmonischer Geschmack reicht von kräftigem Getreide und Holz über süße Aromen und Gewürze bis hin zu Frucht- und Blumennoten. Das runde Geschmacksprofil, das moderne Flaschendesign und das selbstbewusste, stilsichere Auftreten der Marke machen Woodford Reserve zum Liebling in der Bartender-Welt. Und zum Must-Have in der Hausbar von Bourbon Liebhaber:innen.

Woodford Reserve kommt aus einer der kleinsten und ältesten noch in Betrieb befindlichen Destillerien in Kentucky, die im Herzen des Woodford County inmitten malerischer Natur liegt. Er wird in kupfernen Pot-Stills dreifach statt nur zweifach destilliert und gärt in Bottichen aus Zypressenholz. Anschließend reift er in neuen, handgefertigten, getoasteten und ausgeflammten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, die bis zur Abfüllung in kleinen Steinhäusern gelagert werden. Der perfekt ausgewogene Geschmack des Kentucky Straight Bourbon Whiskey setzt sich aus mehr als 200 erkennbaren Geschmacksnoten zusammen.

Die limitierte Woodford Reserve Holiday Edition ist ab sofort bundesweit im ausgewählten Spirituosenfachhandel und E-Commerce zum Preis von 39,99 Euro (UVP) in der 0,7-l Flasche (45,2% Alkoholvolumen) erhältlich.