Brown-Forman Deutschland startet wieder mit Promotions ins Jahresendgeschäft

Brown-Forman Deutschland präsentiert in der heutigen Presseaussendung aus ihrem Portfolio einige Geschenk-Sets für nahende, festliche Weihnachtszeit. Die Jahresendaktivitäten des Unternehmens bieten besondere Metallboxen und Geschenk-Sets von JACK DANIEL’S, Woodford Reserve, Benriach und Slane Irish Whiskey.

Alle Details finden Sie in der Presseaussendung:

Brown-Forman Deutschland verstärkt erneut sein Engagement für gewinnbringende Promotions im Weihnachtsgeschäft

Hamburg, 05.09.2023 – In der festlichen Weihnachtszeit sind die Geschenk-Sets aus dem Brown-Forman Deutschland Portfolio nicht nur eine besondere Geste für FreundInnen, Familie und GeschäftspartnerInnen, sondern auch langjährig geschätzte Sammlerstücke. Die begehrten Metallboxen und Geschenk-Sets von JACK DANIEL’S, Woodford Reserve, Benriach und Slane Irish Whiskey tragen dazu bei, während der umsatzstarken Zeit im Handel zusätzliche Verkäufe zu generieren.

In diesem Jahr präsentiert sich die JACK DANIEL’S Metall-Geschenkbox erneut in einem Quartett-Ensemble. Sie beinhaltet entweder den legendären JACK DANIEL’S Old No. 7, den mild-fruchtigen JACK APPLE, den sanften JACK HONEY mit echtem Bienenhonig oder den würzig-süßen JACK FIRE. Der Verkaufspreis beträgt 20,49 Euro (UVP). In einem Mix-Karton finden sich jeweils drei Flaschen und drei Geschenkboxen derselben Marke. Das 54er-Mischdisplay bietet eine umfassende Auswahl des JACK Flavors Angebots, darunter 24 JACK DANIEL’S Old No. 7 Flaschen sowie sechs Metallboxen von JACK HONEY, JACK APPLE und JACK FIRE.

LiebhaberInnen der Super Premium Whiskeykategorie können sich über exquisite Geschenk-Sets von JACK DANIEL’S Gentleman Jack (28,49 Euro, UVP) freuen, bestehend aus einer 0,7-l Flasche und einem hochwertigen, im Markendesign gestalteten Tumbler. JACK DANIEL’S Single Barrel (38,99 Euro, UVP) wird erstmals zum Saisonhöhepunkt in einer eleganten Metal Tin angeboten. Beide Whiskeys versprechen unvergleichlichen Genuss: Gentleman Jack überzeugt mit seiner außergewöhnlichen Milde, die durch die doppelte Filterung mittels dreier Meter hoher Holzkohleschicht aus Zuckerahorn erreicht wird. Single Barrel hingegen zeichnet sich durch sein kraftvolles Aroma aus, das sich unter anderem aus der Lagerung in den oberen Etagen der Lagerhäuser ergibt. Von 100 Fässern wird nur eines von Master Distiller Chris Fletcher für die Herstellung dieses vollmundigen Whiskeys ausgewählt. Zusätzliche Aufmerksamkeit generieren ansprechende Displays mit je 24 Gentleman Jack Geschenk-Sets bzw. 18 Single Barrel Metal Tins. Die 6er-Kartons enthalten jeweils drei Standard-Flaschen und drei Sets.

Das hochwertige Woodford Reserve Geschenk-Set, inklusive eines exquisiten Kristall-Tumblers, spricht LiebhaberInnen von edlem Bourbon an, die ihren Drink stilvoll genießen möchten. Der komplexe Charakter des Bourbons und sein facettenreiches Aromenprofil mit über 200 Geschmacksnoten werden in diesem Set perfekt in Szene gesetzt (0,7-l-Flasche, 29,99 Euro, UVP). Die 24er-Displays sind ausschließlich mit Geschenk-Sets bestückt, während sich im 6er-Karton Flaschen und Sets die Waage halten.

Auch der preisgekrönte Benriach The Original Ten ist als Geschenk-Set erhältlich. Den 10 Jahre in Bourbon-, Sherry- und neuen Eichenfässern gereiften Speyside Single Malt ergänzt ein hochwertiges Spey-Glas (35,99 Euro, UVP). Die 6er-Kartons beinhalten je zur Hälfte Flaschen und Sets, während die 18er-Displays ausschließlich Sets enthalten.

Mit dem Slane Irish Whiskey Geschenk-Set (0,7-l-Flasche) inklusive eines Gratis-Longdrinkglases (23,99 Euro, UVP) rückt auch dieser Whiskey ins Rampenlicht der Weihnachtssaison. Die 18er-Displays sind sortenrein, während die Kartons jeweils drei Flaschen und drei Geschenk-Sets enthalten.

Über Brown-Forman

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, Woodford Reserve

und Old Forester, die Scotch Whiskys Benriach und The GlenDronach und Slane Irish Whiskey. Fords Gin, Gin Mare, die Tequilas el Jimador und Herradura und der Likör Chambord runden das Angebot ab. Weltweit kümmern sich rund 5.600 Mitarbeiter:innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in über 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Es ist 2022 das zweite Jahr in Folge als eins der “World’s Most Ethical Companies®” anerkannt. In Deutschland zählen rund 175 Mitarbeiter:innen zum Unternehmen, das im Jahr 2023 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen: brown-forman.com, massvoll-geniessen.de