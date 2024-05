Im Frühjahr starteten die schottische Whisky-Marke The Singleton und der berühmte Berliner Gestronom The Duc Ngo ihre exklusive Partnerschaft und stellten unter anderem eins der The Singleton x The Duc Ngo Rezepte vor, Red Velvet mit dem dazu passenden Food-Pairing ‚Rote Bete und Schokolade‘.

Heute präsentiert The Singleton x The Duc Ngo zwei weitere Rezepte, selbstverständlich auch diesmal wieder mit ergänzendem Food-Pairing:

The Singleton x The Duc Ngo – Exklusive Drink Rezepte für ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu Hause

Berlin, 21.05.2024 – Vor kurzem haben The Singleton und der renommierte Berliner Gastronom The Duc Ngo eine neue, aufregende Partnerschaft verkündet, die luxuriösen Genuss neu definiert. Sie präsentieren unter anderem vier exklusive Signature Serves, die die kulinarische Kühnheit von The Duc Ngo mit der Whisky-Raffinesse von The Singleton vereinen. Ziel ist es, das unverwechselbare Aroma von The Singleton Scotch Whisky zu feiern und für jeden zugänglich zu machen. So sollen die einzigartigen Kreationen besonders zum Nachmachen und Genießen anregen.

“Das Besondere an unseren Drink-Rezepten ist, dass sie für alle zugänglich sind. Jede:r kann sie ganz einfach zu Hause nachmachen und ein außergewöhnliches Erlebnis genießen.” The Duc Ngo

Übrigens: Schon bald wird es einen spannenden Dokumentarfilm über den Verlauf der Partnerschaft und die Entstehung der Food-Pairing-Rezepte geben. Er enthüllt all die kulinarischen und kreativen Prozesse hinter den Speisen und Drinks und entführt die Zuschauer in die faszinierende Welt der Aromen.

Kreative Vielfalt – von fruchtig, mild bis süß, säuerlich

Die unvergleichlichen Kreationen passen perfekt zu den spannenden Gerichten von The Duc Ngo. Wie auch der fruchtige Mizuwari Of Dufftown mit dem The Singleton Of Dufftown 15YO Single Malt Scotch Whisky. Dieses japanische Traditionsgetränk bedeutet “mit Wasser geschnitten” – ein Drink, der aus nur zwei Zutaten besteht, aber zeigt, welch unglaubliche Geschmacksexplosion durch Geduld und Leidenschaft für guten Whisky entstehen kann. Auch der Ngo Fish mit dem The Singleton Of Dufftown 18YO Single Malt Scotch Whisky überzeugt durch seinen süß, säuerlichen Geschmack.

Zwei der The Singleton x The Duc Ngo Rezepte zum Nachmachen folgen unten. Mehr Informationen zur Partnerschaft und weitere Rezepte sind hier zu finden.

Rezept Mizuwari of Dufftown – passend dazu: Miso-Kürbis

Dieser Drink bietet eine Fusion aus dem charakteristischen Geschmack des The Singleton of Dufftown 15YO und der belebenden Frische von Minze und Zitrone. Er gleicht die Süße und Fruchtigkeit des dazu passenden Gerichts perfekt aus – ein Drink, um den Moment in vollen Zügen zu genießen.

Zutaten:

5 cl The Singleton of Dufftown 15YO

15 cl Minze-Zitronen-Wasser*

15 g Zitronenzeste

25 g Frische Minze

Zubereitung:

Highball Glas mit Eis und Wasser füllen, schnell rühren, um das Eis zu waschen und

das Glas vorzukühlen. Wasser mit dem Barlöffel abseihen, Whisky langsam zugeben, gleichmäßig 20 Sek.

rühren. Minz-Zitronen-Wasser zugeben, kurz rühren. Glas mit Zitronenzeste parfümieren und garnieren.

*Zubereitung Minze-Zitronen-Wasser: 1000 g Wasser mit 15 g Zitronenzesten + 25 g frischer Minze für 25 min ziehen lassen, anschließend filtern.

Der Mizuwari of Dufftown enthält ca. 16 g Alkohol.

Rezept Ngo Fish – passend dazu: Petersilienwurzel und Cashew

Dieser Drink vereint die delikate Säure des frischen Zitronensafts mit der Fülle des Haselnusslikörs. Das einzigartige Aroma des The Singleton of Dufftown 18YO Scotch Whiskys verleiht dem Drink eine unvergleichliche Eleganz und raffinierten Geschmack, der den Gaumen verwöhnt. Die Zugabe von Eiweiß sorgt für eine angenehme Textur, während eine Prise Salz-Flocken und ein Hauch natives Olivenöl dem Drink eine subtile, aber

fesselnde Note verleihen.

Zutaten:

4,5 cl The Singleton of Dufftown 18YO

2cl Haselnusslikör

3cl frischer Zitronensaft

1,5 cl Rohrzuckersirup

2 cl Eiweiß

1 Prise Pyramidensalz-Flocken z.B. Maldon Salt

3 Tropfen natives Premium Olivenöl z.B. Jordan

Zubereitung:

Shaker mit Eis füllen, Zutaten (bis auf das Öl) zufügen, min. 30 Sek. lang shaken. In ein gekühltes Coupette Glas füllen und mit Öl beträufeln.



Der Ngo Fish enthält ca. 17 g Alkohol.