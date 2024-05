Seit dem Pfingstwochenende haben wir dank unseres Partners Bruichladdich noch ein außerordentliches und außergewöhnliches Gewinnspiel für Sie. Es ist kurz, es ist knackig und es bietet attraktive Preise: Wir laden 9×2 Gewinner zu einem Golf-Event der Extraklasse in dern Nähe Hamburgs:

Die Golf European Open is ein renommiertes Golfturnier auf dem Green Eagle Golf Course in Winsen / Luhe, nahe Hamburg, das jährlich ausgetragen wird. Es zieht erstklassige Golfer aus der ganzen Welt an und bietet spannende Wettkämpfe in einer atemberaubenden Kulisse.

Die Veranstaltung ist bekannt für ihre hohe Qualität und Professionalität, sowie die erstklassige Organisation. Es ist definitiv ein Ereignis, das Golf-Enthusiasten nicht verpassen sollten!

Achtung! Sie können NUR NOCH HEUTE mitmachen!

Als offizieller Spirituosen-Partner der European Open 2024 präsentiert sich die Bruichladdich Distillery Company.

Wir laden die insgesamt 18 Gewinner ein, Golf und Bruichladdich an verschiedenen Orten auf dem Gelände zu erleben und tolle Drinks zu genießen!

Wir verlosen 3×2 Tickets für jeden Turnier-Tag (Donnerstag 30.05. bis Samstag 02.06.). Und damit Sie auch bleibende Erinnerungen mitnehmen können, legen wir jeweils 1 Flasche Bruichladdich Classic Laddie pro Besucherpaar noch obendrauf!

Und so geht’s:

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie bitte als Kennwort den Tag, an dem Sie das Turnier besuchen möchten, sowie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an: contest@whiskyexperts.net

Beispiel: Sie wollen am Donnerstag zum Turnier? Dann schicken Sie uns eine Mail mit Namen und E-Mail-Adresse und dem Betreff „Donnerstag“.

Deadline für Ihre Einsendung ist Freitag, der 24.Mai 2024. Die Gewinner geben wir am 25. Mai 2024 bekannt.

Hier noch die Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt und seine Antwort mit dem entsprechenden Betreff einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 24. Mai 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 25. Mai 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Bruichladdich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden von Bruichladdich Deutschland (Eggers & Franke) kontaktiert, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team