Bruichladdich mit zwei Neuheiten für den GTR: The Classic Laddie Sherry Cask Edition und The Bruichladdich Twenty One

Zwei neue Whiskys aus Bruichladdich kommen in den Global Travel Retail: The Classic Laddie Sherry Cask Edition und der The Bruichladdich Twenty One. Vorgestellt wurden sie am Changi Ariport in Singapur. Ab Ende Juni werden die beiden Neuen dann auch in ausgwählten Flughäfen weltweit zu finden sein.

In Folge einige Infos zu den beiden neuen Whiskys, die für Laddie-Fans sicher interessant sein könnten:

The Classic Laddie Sherry Cask Edition

Die erste Neuheit ist der The Classic Laddie Sherry Cask Edition. Er ist ein Classic Laddie, der zusätzlich nach seiner gewohnten Reifung noch ein Finishing in Sherryfässern der Botega Fernando de Castilla in Jerez erhielt (die Dauer des Finishing ist nicht angegeben). Er wird, wie der Classic Laddie, mit 50% abgefüllt und kostet ca. 70 Euro. Der The Classic Laddie Sherry Cask Edition bietet leichte Fruchtnoten von Apfel und Aprikose in der Nase, wobei der Einfluss des Sherryfasses nussige Aromen und mehrere Ebenen von Gewürzaromen mit sich bringt. Trockenfrüchte, Datteln und Malzzucker umspielen den Gaumen, mit einem langen und tiefen Abgang, der dem Sherryfass-Finish zu verdanken ist.

The Bruichladdich Twenty One

Der The Bruichladdich Twenty One ist die erste Abfüllung von Bruichladdich im Travel Retail, die eine Altersangabe trägt. Auch er ist wie jeder Bruichladdich zur Gänze auf Islay gestilliert, gereift und abgefüllt. Er ist mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt und kostet ca. 250 Euro. Seine Zusammensetzung: 80% Bourbon Casks und 20% Sherry Casks. Gebrannt ist er aus 100% schottischer Gerste und bietet in der Nase getrocknete Früchte mit einem Erdton, Schokolade, Mandeln, süße Vanille und einen zarten Hauch von Ginsterblüte am Gaumen.