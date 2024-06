Jubiläum: 25. InterWhisky findet in Wiesbaden statt

Die InterWhisky zieht zum Jubiläum um: Aus Frankfurt übersiedelt man nach Wiesbaden – der alte Veranstaltungsort ist zu klein geworden. Jetzt hat man im Kurhaus Wiesbaden eine neue Heimat gefunden und freut sich, dort vom 15. bis 17. November viele Aussteller und Gäste begrüßen zu dürfen.

Alle Infos zur neuen Location und was dort geboten wird, in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jubiläum 25. InterWhisky in Wiesbaden

Das Whisky-Highlight des Jahres

Vom 15. bis 17. November 2024 kommt die (inter)-nationale Whiskyszene für drei Tage im historischen Ambiente des Kurhaus Wiesbaden zusammen. Die InterWhisky lockt mit Whiskygenuss der Extraklasse, zahlreichen spannenden Whisky-Destillerien, einem vielfältigen Weiterbildungsprogramm und einer größeren Ausstellungsfläche als je zuvor.

Kurhaus Wiesabden – By Martin Kraft – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21813079

Zum ersten Mal findet die traditionsreichste Whisky-Messe Deutschlands in Wiesbaden statt. Nachdem die InterWhisky dem vorherigen Veranstaltungsgebäude in Frankfurt am Main punktgenau zu ihrem 25. Jubiläum entwachsen ist, freuen sich die Veranstalter nun bekanntzugeben, mit dem historischen Kurhaus in Wiesbaden, einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Im neoklassizistischen Ambiente des Kurhauses präsentieren drei Tage lang nationale und internationale Whiskyausteller ihre hochwertigen Whisky-Qualitäten. Dem Veranstaltungsteam der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH gelang es über 60 Aussteller:innen für die traditionsreichen Räumlichkeiten zu gewinnen. Zudem bietet die Whisky-Fachmesse ein einmaliges Angebot an Whisky-Master Classes. Hier wird alles rund um den jeweiligen Whisky unter fachkundiger Anleitung von Markenbotschafter, Distillery Manager oder Brand Ambassador fachkundig erklärt und verkostet.

Im Mittelpunkt der InterWhisky steht seit jeher der fachkundige Austausch mit Expert:innen direkt aus den Destillerien, sowie der gemeinsame Whiskygenuss. Erleben Sie hautnah wie Whisky-Liebhaber, Profis und viele weitere Persönlichkeiten aus Schottland, Irland und den USA aufeinandertreffen, um sich über Whisky auszutauschen. Freuen Sie sich auf die neuesten Whisky-Abfüllungen in insgesamt neun prachtvollen Sälen und Salons. „Diese Atmosphäre bietet den idealen Rahmen für die 25. InterWhisky und das große Jubiläum von Deutschlands erster Whiskymesse,“ so Initiator und Gründer Christian H. Rosenberg. „Freuen Sie sich auf drei Tage lang Whisky-Genuss der Extraklasse im Rhein-Main-Gebiet,“ so Rosenberg weiter.

Vielfalt der Aromen zum großen Jubiläum

Mit der 25. Auflage wird das Messeprogramm noch vielfältiger. Das Veranstaltungsangebot beinhaltet zahlreiche kostenlose Whisky-Seminare sowie weiterführende „Master Classes“ und „GRAND Master Classes“ bei denen sowohl Einsteiger wie auch Profis allerlei Wissenswertes zu ihrer Lieblingsdestillerie erfahren und erlernen können. Die Vielfalt der unterschiedlichen Aromen des Whiskys können hier auf spielerische Art und Weise erlernt werden. Im Rahmen der Seminare werden die jeweiligen Whiskys unter fachkundiger Anleitung degustiert. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich gleich im Anschluss an den zahlreichen Messeständen anwenden.

Die Aussteller:innen repräsentieren in diesem Jahr wieder nahezu alle namhaften Whisky- Marken aus Schottland, Irland, Amerika, Japan, Deutschland und dem Rest der Welt unter dem Fachbegriff New World Whisky.

InterWhisky Highland Anniversary Dinner

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Messe findet am Donnerstag, den 14.11.24 die feierliche Verleihung der Whisky-Botschafter Awards, der wichtigsten Preisverleihung für die Whisky-Branche im deutschsprachigen Raum statt. Verliehen werden u.a. die Awards

„Germany’s Best Whisky-Destillerie“ in den Kategorien National und International sowie

„Germany‘s Best Whisky Shop“, „Germany‘s Best Whisky Bar“ und „Germany‘s Best Whisky“. Es folgt ein festliches Highland Anniversary Dinner zum 25. Jubiläum der InterWhisky. Das Event steht ganz im Zeichen der schottischen Whisky-Kultur. Highlight der Veranstaltung ist ein 4-Gang-Whisky-Menü, begleitet durch den Vortrag von internationalen Whisky- Expert:innen. In diesem Jahr wird u.a. Dr. Rachel Barrie exklusiven Einblick in ihre Arbeit als Master Blenderin bei den schottischen Destillerien BenRiach und The GlenDronach geben.

Gastronomie & Zigarrenlounge

Neben den zahlreichen Verkostungsmöglichkeiten bietet die Gastronomie auf dem Messegelände ein vielfältiges Angebot mit Köstlichkeiten aus der schottischen und irischen Küche. Die Gerichte werden fein auf die Begleitung der Whisky-Qualitäten abgestimmt. Zudem wird für Coinasseure in einem großen Zelt eine umfassende Zigarrenlounge der Scandinavian Tobacco Group eingerichtet. Hier finden Sie alles zum Thema Zigarren und Rauchbedarf. Bei der 25. Jubiläumsausgabe der InterWhisky im Jahr 2024 werden Mitte November erneut alle Sinne angesprochen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket – die Vorfreude auf das Whisky-Event des Jahres im Kurhaus Wiesbaden steigt von Tag zu Tag.

Aktuelle Informationen, Tickets, Masterclasses & mehr:

www.interwhisky.de www.whiskybotschafter.com

Veranstaltungsort

Kurhaus Wiesbaden

Kurhauspl. 1

65189 Wiesbaden