InterWhisky vom 15. bis 17. November in Wiesbaden – Das Whisky-Highlight des Jahres

Bald ist es wieder soweit: Die InterWhisky öffnet ihre Pforten vom 15. bis 17. November – schon zum 25. Mal, aber erstmals in einer neuen Location, dem Kurhaus Wiesbaden.

Wie immer gibt es während der Messe ein volles Programm an Master Classes, und eine Vielzahl an Ständen wird Whiskyinteressierten jede Menge Informationen und Whiskys anbieten können – an allen drei Tagen der Messe.

Schon vor der Messe selbst. am 14. November, gibt es das Highland Anniversary Dinner im Rahmen der 25. InterWhisky bei dem Sie auch interessante Gäste aus Schottland wie Rachel Barrie, Master Blender für The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh, Markenbotschafter Gordon Dundas für Ian MacLeod Distillers Ltd oder Mick Swanney, Distillery Manager für Scapa treffen können, um nur einige zu nennen. Mehr Informationen über die Veranstaltung, zu der es noch wenige Restkarten gibt, finden Sie hier.

Untenstehend umfangreiche Infos zur InterWhisky und dem Rahmenprogramm:

Das Whisky-Highlight des Jahres

Vom 15. bis 17. November 2024 kommt die (inter)-nationale Whiskyszene für drei Tage im historischen Ambiente des Kurhaus Wiesbaden zusammen. Die InterWhisky lockt mit Whiskygenuss der Extraklasse, zahlreichen spannenden Whisky-Destillerien, einem vielfältigen Seminarprogramm und einer größeren Ausstellungsfläche als je zuvor.

Zum ersten Mal findet die traditionsreichste Whisky-Messe Deutschlands in Wiesbaden statt. Nur 25 Minuten vom Flughafen in Frankfurt entfernt befindet sich das neue Messegelände im historischen Kurhaus. Hintergrund ist, dass die InterWhisky dem vorherigen Veranstaltungsgebäude in Frankfurt a. Main punktgenau zu ihrem 25. Jubiläum entwachsen ist. Daher freuen sich die Veranstalter, um Initiator Christian H. Rosenberg sehr mit dem historischen Kurhaus in Wiesbaden einen adäquaten Ersatz für die bisherige Location gefunden zu haben. Wichtig war, dass der besondere Charme der Whisky-Messe im historischen Ambiente erhalten bleibt und nicht etwa in eine kühle Messehalle umgezogen werden muss. Das ist mit dem Kurhaus Wiesbaden als Partner nun gelungen.

Im neoklassizistischen Ambiente des Kurhauses werden nun drei Tage lang nationale und internationale Whiskyausteller ihre hochwertigen Whisky-Qualitäten präsentieren. Dem Veranstaltungsteam gelang es über 80 Aussteller:innen für die gewohnt traditionsreichen Räumlichkeiten zu gewinnen.

Zudem bietet die Whisky-Fachmesse ein einmaliges Angebot an sogenannten Whisky-Master Classes. Hier wird alles rund um den jeweiligen Whisky unter fachkundiger Anleitung von Distillery Manager, Brand Ambassador und Markenbotschafter fachkundig erklärt und verkostet. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Referenten aus Schottland und Irland und aus der ganzen Welt erwartet. Die Nähe zum Flughafen und die Bedeutung der Messe für die internationale Szene machen dies möglich.

Im Mittelpunkt der InterWhisky steht seit jeher der fachkundige Austausch mit Whisky- Experten direkt aus den Destillerien, sowie der gemeinsame Whiskygenuss. Erleben Sie dabei hautnah, wie Whisky-Liebhaber, Profis und viele weitere Persönlichkeiten im Rahmen der Messe aufeinandertreffen, um sich über Whisky auszutauschen.

Freuen Sie sich auf die neuesten Whisky-Abfüllungen in insgesamt neun prachtvollen Sälen und Salons: „Diese Atmosphäre bietet erneut den idealen Rahmen für die 25. InterWhisky und das große Jubiläum von Deutschlands traditionsreichster Whiskymesse,“ so Initiator und Gründer Christian H. Rosenberg. „Die Besucher dürfen sich auf drei Tage Whisky-Genuss der Extraklasse freuen und das mitten im Rhein-Main-Gebiet und in einem so noch nie dagewesenen Ambiente,“ sagt Christian H. Rosenberg weiter.

Vielfalt der Aromen zum großen Jubiläum

Mit der 25. Auflage wird das Messeprogramm noch vielfältiger. Das Veranstaltungsangebot beinhaltet zahlreiche kostenlose Whisky-Seminare sowie weiterführende „Master Classes“ und „Grand Master Classes“, bei denen sowohl Einsteiger wie auch Profis allerlei Wissenswertes zu ihrer Lieblingsdestillerie erfahren und erlernen können. Die Vielfalt der unterschiedlichen Aromen des jeweiligen Whiskys können hier auf spielerische Art und Weise kennengelernt werden. Im Rahmen der Seminare werden die jeweiligen Whiskys unter fachkundiger Anleitung degustiert und tiefgründig vorgestellt. Ein Highlight aus dem vergangenen Jahr war bspw. u.a. die Deconstructive Masterclass von Bruichladdich mit Distillery Manager Adam Hanett. Hier wurde ein Whisky von der Insel Islay auf seine jeweiligen Bestandteile dekonstruiert und verkostet. Mit ähnlichen Highlights ist auch in diesem Jahr zu rechnen. So ist etwa der langersehnte Relaunch von Scapa aus Schottland geplant! Die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Master Classes, lassen sich dann gleich im Anschluss an den zahlreichen Messeständen anwenden. Die Ausstellerinnen und Aussteller repräsentieren in diesem Jahr wieder nahezu alle namhaften Whisky-Marken aus Schottland, Irland, Amerika, Japan, Deutschland und dem Rest der Welt unter dem Fachbegriff New World Whisky.

InterWhisky Highland Anniversary Dinner

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Messe findet am Donnerstag, den 14.11.24 die feierliche Verleihung der Whisky-Botschafter Awards statt, der wichtigsten Preisverleihung für die Whisky-Branche im deutschsprachigen Raum. Verliehen vom Fachmagazin Whisky-Botschafter werden u.a. die Awards in den Kategorien „Best Whisky- Destillerie International“, „Germany’s Best WhiskyDestillerie“, „Germany‘s Best Whisky Shop“, „Germany‘s Best Whisky Bar“ und „Germany‘s Best Whisky“. Im Anschluss folgt ein Jubiläumsdinner, ganz im Zeichen der schottischen Whisky-Kultur. In diesem Jahr mit einem einmaligen Jubiläums-Line-up: Dr. Rachel Barrie bietet einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit als Master Blenderin bei den schottischen Destillerien Benriach und The GlenDronach. Matthew Cordiner präsentiert die Whiskys von Aberfeldy. Teddy Joseph stellt Ihnen die neue Welt von Bowmore vor. Mick Swanney steht als Destillerie-Manager für die herausragende Qualität der Scapa Single Malt Whiskys und präsentiert die Whiskys der Insel und Gordon Dundas von Ian MacLeod Distillers Ltd. präsentiert die diesjährige Messeabfüllung von Glengoyne. Aktuell ist noch ein Restkontingent für das Dinner erhältlich. Die Vorfreude wird von Tag zu Tag größer und die InterWhisky schreibt ihre Geschichte in Wiesbaden fort.

Gastronomie & Zigarrenlounge

Neben den zahlreichen Verkostungsmöglichkeiten bietet die Gastronomie auf dem Messegelände ein vielfältiges Angebot mit Köstlichkeiten aus der schottischen und irischen Küche. Die Gerichte werden fein auf die Begleitung der Whisky-Qualitäten abgestimmt und schaffen eine gute Grundlage für einen langen Messetag. Zudem wird für Connaisseure in einem großen Zelt direkt auf dem Gelände des Kurhauses, nach einem Jahr Unterbrechung, eine umfassende Zigarrenlounge der Scandinavian Tobacco Group eingerichtet. Hier finden Sie alles zum Thema Zigarren und Rauchbedarf.

Bei der 25.Jubiläumsausgabe der InterWhisky werden Mitte November erneut alle Sinne des anspruchsvollen Genusses angesprochen.

Aktuelle Informationen, Tickets, Masterclasses & mehr:

www.interwhisky.de www.whiskybotschafter.com

Veranstaltungsort Kurhaus Wiesbaden Kurhauspl. 1

65189 Wiesbaden

Öffnungszeiten*

Freitag, 15. November: 14.00 – 21.00 Uhr

Samstag, 16. November: 12.00 – 21.00 Uhr

Sonntag, 17. November: 12.00 – 18.00 Uhr

Partnerhotels:

Nassauer Hof Wiesbaden Kaiser-Friedrich-Platz 3-4

65183 Wiesbaden

Dorint Pallas Wiesbaden Auguste-Viktoria-Straße 15

65185 Wiesbaden

Partnergastronomie:

Benner´s Bistronomie Kurhausplatz 1

65189 Wiesbaden

Programm:

Master Classes – an allen drei Tagen

Grand Master Classes – an allen drei Tagen

Whisky-Foren – an allen drei Tagen

Donnerstagabend Special: InterWhisky Highland Anniversary Dinner: 25 Jahre InterWhisy

am 14. November im Kurhaus Wiesbaden

Preise*

Tagesticket: Freitag/Samstag/Sonntag: 22 € pro Tag/ Person zzgl. VVK-Gebühr

Preise inkl. Messeplan & Nosingglas