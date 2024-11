InterWhisky 2024 in Wiesbaden – Das Whisky Highlight des Jahres feiert 25. Jubiläum

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Interwhisky, die zum 25. Jubiläum erstmals in Wiesbaden stattfindet. Über 80 Ausstellende präsentieren an drei Messetagen von Freitag bis Sonntag ihr Portfolio, zusätzlich wird es natürlich Verkostungen und Masterclasses geben.

Hier die aktuelle Pressemitteilung der Veranstalter:

Das Whisky-Highlight des Jahres

Vom 15. bis 17. November 2024 kommt die (inter)-nationale Whiskyszene für drei Tage im historischen Ambiente des Kurhaus Wiesbaden zusammen. Die InterWhisky lockt mit Whiskygenuss der Extraklasse, zahlreichen spannenden Whisky-Destillerien, einem vielfältigen Seminarprogramm und einer größeren Ausstellungsfläche als je zuvor.

Zum ersten Mal findet die traditionsreichste Whisky-Messe Deutschlands in Wiesbaden statt. Nur 25 Minuten vom Flughafen in Frankfurt entfernt befindet sich das neue Messegelände im historischen Kurhaus. Hintergrund ist, dass die InterWhisky dem vorherigen Veranstaltungsgebäude in Frankfurt a. Main punktgenau zu ihrem 25. Jubiläum entwachsen ist. Daher freuen sich die Veranstalter, um Initiator Christian H. Rosenberg sehr mit dem historischen Kurhaus in Wiesbaden einen adäquaten Ersatz für die bisherige Location gefunden zu haben. Wichtig war, dass der besondere Charme der Whisky-Messe im historischen Ambiente erhalten bleibt und nicht etwa in eine kühle Messehalle umgezogen werden muss. Das ist mit dem Kurhaus Wiesbaden als Partner nun gelungen.

Im neoklassizistischen Ambiente des Kurhauses werden nun drei Tage lang nationale und internationale Whiskyausteller ihre hochwertigen Whisky-Qualitäten präsentieren. Dem Veranstaltungsteam gelang es über 80 Aussteller:innen für die gewohnt traditionsreichen Räumlichkeiten zu gewinnen.

Zudem bietet die Whisky-Fachmesse ein einmaliges Angebot an sogenannten Whisky-Master Classes. Hier wird alles rund um den jeweiligen Whisky unter fachkundiger Anleitung von Distillery Manager, Brand Ambassador und Markenbotschafter fachkundig erklärt und verkostet. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Referenten aus Schottland und Irland und aus der ganzen Welt erwartet. Die Nähe zum Flughafen und die Bedeutung der Messe für die internationale Szene machen dies möglich.

Im Mittelpunkt der InterWhisky steht seit jeher der fachkundige Austausch mit WhiskyExperten direkt aus den Destillerien, sowie der gemeinsame Whiskygenuss. Erleben Sie dabei hautnah, wie Whisky-Liebhaber, Profis und viele weitere Persönlichkeiten im Rahmen der Messe aufeinandertreffen, um sich über Whisky auszutauschen.

Freuen Sie sich auf die neuesten Whisky-Abfüllungen in insgesamt neun prachtvollen Sälen und Salons: „Diese Atmosphäre bietet erneut den idealen Rahmen für die 25. InterWhisky und das große Jubiläum von Deutschlands traditionsreichster Whiskymesse,“ so Initiator und Gründer Christian H. Rosenberg. „Die Besucher dürfen sich auf drei Tage Whisky-Genuss der Extraklasse freuen und das mitten im Rhein-Main-Gebiet und in einem so noch nie dagewesenen Ambiente,“ sagt Christian H. Rosenberg weiter.

Vielfalt der Aromen zum großen Jubiläum

Mit der 25. Auflage wird das Messeprogramm noch vielfältiger. Das Veranstaltungsangebot beinhaltet zahlreiche kostenlose Whisky-Seminare sowie weiterführende „Master Classes“ und „Grand Master Classes“, bei denen sowohl Einsteiger wie auch Profis allerlei Wissenswertes zu ihrer Lieblingsdestillerie erfahren und erlernen können. Die Vielfalt der unterschiedlichen Aromen des jeweiligen Whiskys können hier auf spielerische Art und Weise kennengelernt werden. Im Rahmen der Seminare werden die jeweiligen Whiskys unter fachkundiger Anleitung degustiert und tiefgründig vorgestellt. Ein Highlight aus dem vergangenen Jahr war bspw. u.a. die Deconstructive Masterclass von Bruichladdich mit Distillery Manager Adam Hanett. Hier wurde ein Whisky von der Insel Islay auf seine jeweiligen Bestandteile dekonstruiert und verkostet. Mit ähnlichen Highlights ist auch in diesem Jahr zu rechnen. So ist etwa der langersehnte Relaunch von Scapa aus Schottland geplant! Die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Master Classes, lassen sich dann gleich im Anschluss an den zahlreichen Messeständen anwenden. Die Ausstellerinnen und Aussteller repräsentieren in diesem Jahr wieder nahezu alle namhaften Whisky-Marken aus Schottland, Irland, Amerika, Japan, Deutschland und dem Rest der Welt unter dem Fachbegriff New World Whisky.