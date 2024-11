Diageo will Wachstum mit der neuen The Diageo Luxury Company (DLC) beschleunigen

Während sich der Whiskymarkt nach den Boom-Zeiten während und nach Covid abkühlt, versucht Diageo, unter anderem Besitzer von Johnnie Walker und Dutzenden schottischen Brennereien, dem Wachstum seines Unternehmens mit einem neuen Unternehmen Impulse zu geben. Die The Diageo Luxury Company (DLC) soll ich mit der Strategie für alle Marken, die für 100 Dollar oder mehr verkauft werden, beschäftigen.

Aber unter das Dach fallen noch mehr Aktivitäten. So werden nicht nur Brora und Port Ellen Teil der DLC, sondern auch die 15 Brand Homes und die Johnnie Walker Experience in Edinburgh von der DLC betreut. Auch der Luxus-Weinhändler Justerini & Brooks gehört dazu

Julie Bramham, bisher Global Brand Director von Johnnie Walker, wird neue Managing Director der Gruppe. Sie sagt:

“We are privileged to hold Diageo’s finest assets in our possession – a collection of exceptional brands and talented individuals that allow us to combine heritage with a forward-thinking drive. Bringing the breadth of our luxury offering together, alongside a focus on expansion of our luxury-based experiences, has Diageo well-placed to deliver for our clients and customers. I look forward to an exciting future.”