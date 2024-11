Neu bei Kirsch Import: Signatory Horsemen & Archangels, GlenAllachie exklusives SC, G&M Recollection Series und Smögen

Und auch diesen Dienstag präsentiert Kirsch Import eine breite Auswahl neuer Abfüllungen aus seinem Import-Portfolio, darunter zwei „himmlische“ Small-Batch-Serien von Signatory, eine ganz besondere Einzelfassabfüllung aus Glenallachie, extra für Deutschland und mit weihnachtlichen Geschmacksnoten, drei Abfüllungen der heute von uns vorgestellten G&M Recollection Series und zwei ausgesprochen interessante Smögen-Whiskys aus Schweden.

Werfen wir also gemeinsam einen näheren Blick darauf, was uns in den kommenden Tagen und Wochen im deutschen Fachhandel erwartet:

Vom Himmel hoch, da kommen sie her: Finale Signatory Horsemen & Archangels

Vom Himmel hoch, da kommt nicht nur das Christkind her, sondern auch zwei himmlische Small-Batch-Serien. Mit starker Bildsprache überbringen die Horsemen, die insgesamt vier Reiter der Apokalypse, sowie die Archangels, das Erzengel-Quartett, ihre Prophezeiung: fassstarken Hochgenuss. Für diesen greifen die Abfüllungen auf den an Umfang geradezu biblischen Holzschatz von Signatory Vintage zurück.



Kräftiger denn je, reitet Horseman No.4 mit dem Bunnahabhain Staoisha 2013/2024 dem Abschluss der Reihe entgegen. Endzeitlich ausgestattet hat ihn dafür Tom Thiel, dessen Illustrationen auch auf Covern der berühmten Melodic-Death-Metal-Band „Amon Amarth“ verewigt sind. Im stark rauchigen Zweig der Islay-Ikone Bunnahabhain gebrannt, reifte das Small Batch in nur zwei First-Fill-Fässern: einem Oloroso Sherry Cask und einem Pinot Noir Butt. So überziehen dichte, maritime Rauchschwaden den mit dunklen Früchten gespickten Gaumen.



Anführer der Engel, Bezwinger des Teufels und Seelenwäger: Der Stellung des Erzengels Michael würdig, ist unser Archangel No.4 die älteste und zugleich stärkste Abfüllung der Reihe. 17 Jahre lang reifte der Speyside Single Malt in drei First Fill Oloroso Sherry Butts, bevor diese sich zum Glenlivet 2007/2024 vereinten. Das fulminante Serienfinale überbringt bei 64,7% vol. Cask Strength himmlische Noten von Trockenfrüchten, Nüssen, dunkler Schokolade und Espresso.

Bunnahabhain Staoisha 2013/2024 – Horseman No.4

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Selected for you by Kirsch Import



10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Cask, First Fill Pinot Noir Butt

1.341 Flaschen

62,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 2007/2024 – Archangel No.4

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled for you by Kirsch Import



17 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

1.109 Flaschen

64,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Johannisbeerkuchen mit Zimt: The GlenAllachie tischt ein exklusives Single Cask auf

Seit der Übernahme durch Billy Walker und Co. im Jahr 2017 gab es für The GlenAllachie nur eine Richtung: nach oben. Einer der wesentlichen Bausteine für den Aufwärtstrend der Speyside-Brennerei? Der herausragende Fassbestand. Dieser stützt sich auf zumeist erstbefüllte Fässer von hoher Qualität – zum Großteil vorbelegt mit Likörweinen.



Den Einfluss eines einzelnen Ruby Port Pipe auf den Single Malt von The GlenAllachie demonstriert der The GlenAllachie 2011/2024 – und zwar exklusiv für den deutschen Markt. Das zwölf Jahre alte Single Cask vermählt bei fassstarken 55,9 Volumenprozenten charakteristische Noten von Mokka und Heidehonig mit roten Beeren, Ingwer sowie kräftiger Schokolade und bestäubt Johannisbeerkuchen mit Zimt.

The GlenAllachie 2011/2024 – Ruby Port Pipe

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany



12 Jahre

Dest.: 15/08/2011

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Ruby Port Pipe

Fassnr.: 7438

765 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Verloren geglaubte Meisterwerke: Gordon & MacPhail Recollection Series versammelt „lost distilleries“

Eine der besten Adressen für ikonische Whiskys ist seit rund 125 Jahren das Haus Gordon & MacPhail. In seiner Recollection Series versammelt der familiengeführte Abfüller Schätze aus geschlossenen oder lange Zeit stillgelegten Brennereien. Die dritte Raritäten-Runde erweckt den Charakter von u.a. Convalmore, North Port, Glenlochy und Port Ellen zum Leben – und zwar jeweils in Fassstärke.



Die Whiskys bieten eine seltene Gelegenheit, verloren geglaubte Meisterwerke zu genießen. Sie lassen den Geist einer vergangenen Ära ebenso aufleben wie die Kunst des Emmy-prämierten Illustrators Bruno Mangyoku, die Etiketten und Boxen der sechs Abfüllungen ziert.

Die Gebäude der Convalmore Distillery stehen zwar noch, jedoch ohne Produktionsanlagen. Single Malts einer der berühmten sieben Brennereien von Dufftown im Herzen der Speyside wurden kaum abgefüllt. Schon seit 1985 ist sie eingemottet. Kurz zuvor destillierte man mit dem Convalmore 1984/2024 ein Stück flüssiger Geschichte.



Das gilt auch für den North Port Brechin 1981/2024 aus der 1983 geschlossenen und 1994 abgerissenen Brennerei. Als Brechin Distillery gegründet und später zu North Port umbenannt, lag sie an der schottischen Ostküste und brannte einen laut Whisky-Autor Michael Jackson „trockenen und fruchtigen“ Single Malt.



Glenlochy wurde 1898 am neuen West Highland Railway gegründet und war damit gut positioniert, um Whisky nach Glasgow zu transportieren. Der Großteil war für Blends bestimmt. Single Malt wie der Glenlochy 1979/2024 kam und kommt daher nur äußerst selten auf den Markt. Die Brennerei wurde 1983 geschlossen und zum Hotel umgebaut

Convalmore 1984/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Recollection Series #3



39 Jahre

Dest.: 04/10/1984

Abgef.: 19/06/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr.: 1733

108 Flaschen (insgesamt)

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North Port Brechin 1981/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Recollection Series #3



42 Jahre

Dest.: 16/12/1981

Abgef.: 19/06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr.: 2072

132 Flaschen (insgesamt)

50,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlochy 1979/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Recollection Series #3



44 Jahre

Dest.: 13/11/1979

Abgef.: 19/06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr.: 3312

124 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

„One of, if not the most ‘textured’ malts of the moment”: Smögen Whisky aus Rauchmalz & Erbgetreide

Smögen ist der Inbegriff einer Mikro-Brennerei. Nur 115 Liter an getorftem Rohbrand produziert der Ein-Mann-und-ein-Hund-Betrieb pro Produktionstag. Und: baut dabei noch eigenes Getreide an. Der Smögen 12 y.o. ist die erste Abfüllung, die ausschließlich aus der Gerste der Brennerei destilliert wurde.



Die hauseigene Gerste verleiht dem typisch malzigen, erdigen und intensiv rauchigen Charakter von Smögen einen neuen Blickwinkel. In drei First Fill Bourbon Barrels und zwei First Fill Sherry Hogsheads gereift, entdecken Fans hier einen komplexen, deutlich reiferen Smögen Whisky. In den Worten von Serge Valentin (whiskyfun.com): „I find it one of, if not the most ‘textured’ malts of the moment.” In Punkten: 90.



Mit dem Askeim 8 y.o. startet Smögen in eine neue Marke, die längst verschwundene Aromen alter, klassischer Gerstensorten in den Fokus rückt. Mit dem ertragsärmeren, aber geschmacklich stärkeren und individuelleren Getreide setzt Smögen Geschmack und Charakter über Ertrag und Produktionskosten.



Die erste Askeim-Abfüllung basiert auf einer leicht getorften Version der Gerstensorte Golden Promise, die besonders in den 1970er Jahren dominant war. Heute wird sie noch für vollmundige Ales im britischen Stil verwendet, ist aber in der Whiskyindustrie längst von neuen und ertragreicheren Sorten verdrängt worden.



Das Ergebnis? Ist voller Geschmack, zähflüssig, mit sehr malzigen und fruchtigen Noten, ergänzt durch cremigen Fudge, Ingwer und getoastete Eiche aus den kleinen First Fill Bourbon Quarter Casks, in denen der Malt Whisky reifte. „I find this to be a great success“, dachte Serge Valentin und verlieh stolze 90 Punkte an den Newcomer.

Smögen 12 y.o. – Distillery Estate Barley – Peated

Swedish Single Malt Whisky



12 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 02/2024

Herkunft: Schweden

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, First Fill Sherry Hogsheads

1.716 Flaschen (insgesamt)

56,6% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Askeim (Smögen) 8 y.o. – Golden Promise

Swedish Single Malt Whisky



8 Jahre

Dest.: 02/2016

Abgef.: 2024

Herkunft: Schweden

Fasstyp: First Fill Bourbon Quarter Casks

57,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt