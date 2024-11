Leider muss das Celtic Castle Festival das Schloss Thurnau verlassen – und besonders bedauerlich ist das, nachdem die Veranstaltung in der vorigen Woche, glaubt man den Bilder, ein ganz besonderer Erfolg war. Aber seitens der Veranstalter hat man dennoch sehr gute Laune, denn für 2025 ist bereits eine neue, nicht weniger passende Location gesichert: Man wird vom 14. bis 16. November 2025 in der Plassenburg zu Kulmbach eine neue Heimat finden.

Hier ein Rückblick des Veranstalters zum diesjährigen Festival mit einigen Bildern – und ein Ausblick auf das nächste Jahr:

Das war das Celtic Castle Festival 2024 in Schloss Thurnau – und 2025 geht es weiter!

Am vergangenen Wochenende fand auf Schloss Thurnau mittlerweile das siebte Mal das Celtic Castle Festival statt. Udo Sonntag durfte in den Tastings wieder spektakuläre Gäste begrüßen. Im Laufe der Jahre wurde dieses Event zu einem festen Bestandteil der Whiskyszene und erfreut sich auch internationaler Achtung. Deutlich wurde dies unter anderem, dass Bruichladdich Jay Doherty aus dem Warehouse entsandte. Mit ihm reiste auch Christine Kammerer aus Edinburgh an, um die Gäste mit ihren filigranen Klängen nach Schottland zu entführen. Auf dieser Reise wurde auch ein Halt auf der Insel Skye gemacht, um die Brennerei Torabhaig kennen zu lernen.

Extra aus Paris angereist kam Suzanne Riviere von der Brennerei Nc’Nean, die sehr eindrucksvoll die Philosophie und die Huntress Abfüllung präsentierte.

Die mittlerweile dritte Celtic Castle Abfüllung kam aus dem Hause St. Kilian, die aus einem sehr seltenen vino de naranja Fass entstammt. Dass Whisky Menschen zusammenbringt wurde darin deutlich, dass es auch eine Kooperation von St. Kilian und der Islay Cask Company gegeben hat – dabei handelt es sich um das erste finish aus Rüdenau: Ein Ex-Amarone mit einem Finish in einem 60l Ex Oloroso Sherry Octave Fass.

Zum Schluss wurde noch das Geheimnis gelüftet, wo denn das Celtic Castle Festival ab 2025 stattfinden soll: Es wird die Plassenburg zu Kulmbach sein. Der OB Ingo Lehmann überreichte dazu symbolisch den goldenen Schlüssel der Burg. Es geht also weiter…!