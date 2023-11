St. Kilian Distillers stellen Celtic Castle Festival Edition 2023 vor

Die unterfränkischen St. Kilian Distillers präsentieren in ihrer aktuellen Aussendung ihre rauchige Sonderabfüllung für das VI. Celtic Castle Festival. Das Festival findet vom 10. bis zum 12. November 2023 auf Schloss Thurnau in Oberfranken statt und bietet viel Musik wie auch kulinarische Genüsse rund um die keltische Kultur.

Hergestellt aus schottischem Torfrauchmalz reifte der Whisky fast vier Jahre in einem einzelnen, 310 Liter fassenden ex Ripasso Rotwein Fass. Die Celtic Castle Edition 2023 ist ab Freitag, 10. November im St. Kilian Onlineshop, im Destillerie-Shop in Rüdenau sowie auf Schloss Thurnau erhältlich.

Exklusive Sonderabfüllung für das VI. Celtic Castle Festival auf Schloss Thurnau – St. Kilian Distillers präsentiert rauchige Festival Edition aus einem Ripasso Rotwein Einzelfass

Rüdenau, im November 2023

Die unterfränkische Whisky-Destillerie St. Kilian präsentiert ein ganz besonderes Highlight für das VI. Celtic Castle Festival auf Schloss Thurnau. Anlässlich des von St. Kilian Ambassador Udo Sonntag mitorganisierten Festivals stellt die Brennerei aus dem beschaulichen Rüdenau bei Miltenberg einen rauchigen Single Malt Whisky vor, der in einem exklusiven Ripasso Rotwein Fass aus Italien reifen durfte.

Vom 10. bis zum 12. November 2023 wird beim Celtic Castle Festival die Kultur und Tradition der keltischen Welt zelebriert. Neben mitreißenden musikalischen Darbietungen und feinsten kulinarischen Genüssen bieten hochwertige Whiskys den perfekten Rahmen für ein Event der Spitzenklasse. Umso aufregender, dass St. Kilian Distillers ihre neueste Single Malt Whisky Kreation enthüllt, die die Aromen Schottlands und die Handwerkskunst Frankens miteinander verbindet. Bei der großen „Whisky & Music-Experience“ wird St. Kilian Master Blender Mario Rudolf die exklusive Celtic Castle Festival Edition 2023 persönlich vorstellen.

Hergestellt aus schottischem Torfrauchmalz reifte die Celtic Castle Edition fast vier Jahre in einem einzelnen, 310 Liter fassenden ex Ripasso Rotwein Fass. Bezogen wurde dieses besondere Fass von dem renommierten Weingut Lenotti aus dem italienischen Bardolino am Gardasee. Der Single Malt Whisky verspricht ein harmonisches und kraftvolles Geschmackserlebnis mit einer cremig süßen Melange aus Frucht und Vanille vermählt mit wärmender Eichenwürze und süßlichem Torfrauch.

„Mit Claudio Lenotti verbindet uns eine langjährige Partnerschaft und mittlerweile auch tiefe Freundschaft. Die Qualität der französischen Eichenfässer, in denen seine hochwertigen Weine – vor allem der Amarone di Valpolicella und der Valpolicella Ripasso – reifen, ist herausragend“, sagt Mario Rudolf. „Die Verbindung von St. Kilian New Make, ob mild oder rauchig, mit den fruchtigen Rotweinnoten vom Gardasee ist eine absolute Erfolgsstory und macht uns jedes Mal glücklich.“

In limitierter Zahl erhältlich

Die Celtic Castle Edition 2023 ist streng limitiert. Der fassstarke Single Malt Whisky wurde weder gefärbt noch kühlgefiltert in insgesamt 600 Flaschen mit der ikonischen Brennblasenform abgefüllt. Die Sonderabfüllung ist ab Freitag, 10. November 2023, auch im Online-Shop von St. Kilian Distillers sowie vor Ort in der Destillerie in Rüdenau erhältlich.

Tasting-Notes

Aussehen: Rötlicher Bernstein

Aroma: Eine betörende Kombination aus süßem Torfrauch, köstlichen Erdbeeren, dunklen Kirschen, roten Trauben und dezenten BBQ-Noten, die mit Vanille sowie saftigen Aprikosen untermalt und mit aschigen Aromen abgerundet werden.

Geschmack: Die Fruchtsüße von roten Trauben, saftigen Erdbeeren und reifen Aprikosen mit cremiger Vanille wird von einer gleichzeitig wärmenden Eichenwürze mit schwarzem Pfeffer perfekt in Balance gehalten und von süßlichem, aschigem Rauch sanft umhüllt.

Nachklang: Die cremig süße Melange aus Trauben, Frucht und Vanille klingt mit aschigem Rauch, leicht trockenen Kakaonoten sowie einer Prise Eichenwürze und Piment sehr lange nach.

Alkoholgehalt: 60,3 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)