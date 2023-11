„Destination Scotland – Schottland 2024“ – Gudrun und Heinz Fesl‘s Panoramakalender jetzt erhältlich

Die Geschichte ihrer Panoramakalender von Gudrun und Heinz Fesl ist auch nach 20 Ausgaben noch nicht zu Ende erzählt, wie uns die Fesls in ihrer Pressemitteilung informieren. Die Versionen für das kommenden Jahr „Destination Scotland – Schottland 2024“ befinden sich gerade in ihrem Entstehungsprozess, und auch Kalender für 2025 ist auch schon in Planung

Die Kalender „Destination Scotland – Schottland 2024“ gibt es wie immer als Wand- und Tischversion, wie uns die Fesls in ihrer Pressemitteilung informieren – und Sie finden die Bezugsquelle dafür im nachfolgenden Text:

Leider nur 12 Monate…

hat das Jahr. Mit ihren Schottlandbildern könnten die Fesl‘s locker dutzende von Panoramakalendern gestalten. Wer nun geglaubt hatte, die Geschichte des Kalenders „There and back again“ sei nach 20 Ausgaben zu Ende erzählt, der irrt gewaltig: Gerade entsteht die Nummer 21, die Ausgabe für 2024.

Der Kalender umfasst wie gehabt 13 Monate mit neuen Bildern und solchen aus dem umfangreichen Archiv der Fotografen, die quasi den historischen Hintergrund des Landes und seiner Brennereien beleuchten. Die Fotos sind mit Profikameras entstanden: Für die Formaten 6×17 cm dienten als Geräte Linhof Technorama 612 und 617, ein Profi – Equipment, später für das Format 24×65 mm eine Hasselblad X-pan, das bei adäquater Anwendung einmalige Bildqualitäten liefert. Wie mühevoll das dennoch ist, kann sich auch der Hobbyfotograf vorstellen, der weiß, was es bedeutet, gerade in den Highlands auf die adäquaten Lichtverhältnisse achten zu müssen.

Der Titel „Destination Scotland – Schottland 2024“ beinhaltet wiederum eine exzellente Auswahl an Fotos, die ausgewählte Orte und Gegenden der grandiosen Landschaft im Norden des UK zeigen. Dieselbe Anzahl an Motiven aus ausgewählten Destillerien zeigen jeden Monat unterschiedliche Einblicke in die Whiskyproduktion. Teilweise sind das Bilder, die nur entstehen konnten, weil Gudrun und Heinz Fesl über hervorragende Kontakte, ja Freundschaften in den Brennereien verfügen.

Der Kalender 2025 ist auch schon in Planung und dafür werden die Fesl‘s im Herbst und Winter diesen Jahres nach Schottland reisen.

Vom Panorama – Kalender 2024 gibt es zwei Versionen: Den Wandkalender mit den gewohnten Panoramabildern für € 34,90 und den Tischkalender im Postkartenformat für €10,90.

Zu haben ist das Ganze im ausgesuchten Whiskyhandel oder direkt bei www.heinz-fesl.de.

15 Prozent des Erlöses gehen an das „Waldpiraten Camp“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung.