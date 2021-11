PR: Neue Schottland-Panoramakalender 2022 von Gudrun und Heinz Fesl

Schottland in wunderschönen Bildern – der Panoramakalender 2022 und der Tischkalender 2022 von Gudrun und Heinz Fesl, die sich wie jedes Jahr unseren Lesern vorstellen, können einem die gebremste Reisemöglichkeit in Zeiten der Pandemie doch etwas versüßen, denn sie zeigen das Land vieler Whiskyträume in eindrucksvollen Bildern.

Genaueres zu den Kalendern und den Motiven haben uns Gudrun und Heinz Fesl in einer Presseaussendung übermittelt – und wer dadurch auf den Geschmack gekommen ist, kann die Kalender, vielleicht als Weihnachtsgeschenk für sich oder andere, unter www.heinz-fesl.de bestellen:

Panoramakalender 2022 – Die Sprache der Bilder und seltene Einblicke

Wer sich im vergangenen oder auch in diesem Jahr seine Schottlandreise verkneifen musste, findet in den Panoramakalendern von Gudrun und Heinz Fesl adäquaten Ersatz.

Die professionellen Fotos sind natürlich keine Urlaubsbilder, jedes Einzelne wurde von den Fesl‘s bis ins Detail konzipiert. Das Ergebnis: Die Aufnahmen machen Lust auf mehr, das heißt auch sie erzählen Geschichten.

Ein Beispiel: Heinz Fesl widmet sich der bekannten Longmorn Destillerie, berühmt für Whisky höchster Güte. Ein Blick ins Stillhouse könnte vielleicht dem einen oder anderen Besucher gelingen, ein Blick ins Warehouse gelingt so gut wie nie. Der Blick in das alte Wartehäuschen der Longmorn Railway Station ist eine Reise in eine frühere Zeit der Whiskyproduktion und ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Der Zugbetrieb wurde 1968 eingestellt. Die Railway Station verlor ihre Funktion die Türen und Fenster wurde für immer geschlossen, die Gleise nach und nach entfernt.

Ein weiteres Beispiel und das genaue Gegenteil ist die hochmoderne Dalmunach Destillerie, die auf dem ehemaligen Gelände der Imperial Destillerie 2014 ihren Dienst begann.

Der oktagonal konstruierte Spirit save und die darum angeordneten Brennblasen zeigen Industrieästhetik in ihrer reinsten Form.

Im Mai widmet sich der Fotograf in Campbelltown nicht der bekanntesten Destillerie „Springbank“, sondern schon zwei Ende der 1920-er geschlossenen Benmore und Lochhead Brennereien. Quasi als besonderes Highlight „Lady Linda McCartney Memorial Garden“ in Campbelltown. Das erinnert die meisten daran, dass der Beatle Sir Paul McCartney sich hier mit seiner früh verstorbenen Frau niedergelassen hat. Ganz in der Nähe steht die „High Park Farm“ des Musikers, wo er mit seiner Frau einen der erfolgreichsten Songs der Musikgeschichte schrieb. „Mull of Kintyre“…..

Die Kalender zeigen jede Menge Einblicke hinter die Kulissen der Brennereien, die den meisten Besuchern verborgen bleiben. Dank der ausgezeichneten, persönlichen Kontakte, die die Fesl‘s seit vielen Jahren in Schottland pflegen, können die Käufer der Kalender auch hinter die Mauern der Betriebe blicken, die schon lange geschlossen sind und über keine Besucherzentren verfügen oder gar Führungen anbieten.

Es würde den Rahmen sprengen, noch weitere Storys hinter den Bildern zu erzählen, aber sie machen diese Geschichten erlebbar. Die Liebe der Fesl‘s zu Schottland kann der Betrachter in jedem der Fotos nachvollziehen und das ist die wichtigste Voraussetzung für das, was hinter jedem Panoramabild steckt.

Der 2022-er Panoramakalender macht was der Titel verspricht: „Follow me home – Schottland 2022“.

Zum Panoramakalender gehört wie jedes Jahr der Tischkalender „Treasures of Scotland“ , der wahlweise in einer Kunststoff -Klappbox oder mit einem Holzsockel aus Fassdauben von alten Whiskyfässern gefertigt ist.

Jedes (Monats) Kalenderblatt ist beidseitig bedruckt. Auf einer Seite sind Landschaftsmotive zu finden, auf der anderen Seite Desitlleriebilder.

Die Kalender sind ausschließlich über den qualifizierten Whiskyfachhandel erhältlich oder können direkt über die Homepage www.heinz-fesl.de bestellt werden.

Informationen zu allen Kalenderbildern und den Händlern finden sie unter den Rubriken

Scotland and whisky-calendar 2022 und dealer.

Der Panorama-Wandkalender wird für 29,90 EUR die Tischkalender für 9,90 EUR bzw. mit Holzsockel für 16,50 EUR angeboten