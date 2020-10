Hier sind die Gewinner der 3 Panorama-Wandkalender und der 3 Panorama-Tischkalender von Gudrun und Heinz Fesl!

Bei unserem letzten Gewinnspiel ging es um Schottland für daheim – in Form von wunderschönen Kalendern von Gudrun und Heinz Fesl. Gemeinsam mit ihnen verlosten wir wie schon in den Vorjahren 3 Panorama-Wandkalender und 3 Panorama-Tischkalender mit traumhaften Aufnahmen für das Jahr 2021 – das ideale Geschenk für sich selbst oder andere Whiskyfreunde.

Vielen Dank für die vielen Einsendungen, die uns natürlich wie immer sehr gefreut haben.

Bevor wir Ihnen aber sagen, wer die Kalender gewonnen hat, einige Informationen dazu:

Der Wandkalender „Freiheit und Whisky gehören zusammen“ – Schottland 2021

Der 18. Panoramakalender aus der Kamera von Gudrun und Heinz Fesl trägt den Titel „Freiheit und Whisky gehören zusammen“. Der Spruch stammt vom legendären schottischen Dichter Robert Burns und liest sich auf gälisch: „Freedom and Whisky gang Thegither“

Dieses Motto passt nun schon seit 18 Jahren für die Panoramakalender der Fesl’s.

Die hochwertigen Bilder sind keine Urlaubsfotos, sondern bis ins Detail geplant. Dazu bedurfte es zahlreicher Reisen nach Schottland, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen: seit 1998 über 60. Dabei entstanden neben den beeindruckenden Landschaftsbildern auch Aufnahmen von mehr als 65 Brennereien. Dabei wird konsequent nach dem Credo professioneller Fotografen gehandelt: „Wenn das Licht nicht passt, komme ich so oft wieder, bis es passt…“

Die letzte Schottlandreise von Heinz Fesl endete kurz vor der Coronakrise im März diesen Jahres. Im Gepäck: Winteraufnahmen schottischer Landschaften und Fotos von Destillerien, die nicht öffentlich zugänglich sind wie Dalmunach, Longmorn, Tormore und Speyburn. Hinzu kommen natürlich Betriebe, die jeden Besuch wert sind: Lagg, The Glenlivet, Ardnahoe (die jüngste Brennerei auf Islay), Annandale und Kingsbarns, um nur einige zu nennen.

Eine besondere Bedeutung des Kalenders liegt in der Tatsache, dass ein großer Teil der Besucherzentren aller Destillerien -Corona – bedingt- derzeit geschlossen sind, und keiner weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Insofern bietet der Panoramakalender der Fesl’s als eine der wenigen Publikationen den aktuellen Stand, wie immer verbunden mit Erinnerungen an eine Reise oder der Sehnsucht, dieses wunderbare Land einmal selbst zu erkunden…

Der Kalender besteht wie seine Vorgänger aus 13 Panoramabildern im Format 45 x 17 cm und Detailbildern im Format 15 x 11 cm bis 22 x 11 cm

Die Sinnsprüche und das Kalendarium sind zwei bzw. dreisprachig – deutsch – englisch – gälisch.

Der Kalender hat aufgeklappt die Maße 49 x 44 cm. Die Papier- und Druckqualität sowie die Einzelverpackung entsprechen dem sehr hohen Qualitätsstandard des Kalenders 2020 und sind mit Fachvergrößerungen durchaus vergleichbar.

Zum Panoramakalender Schottland 2021 gehört der Tischkalender „The Treasures of Scotland“ – Schottland 2021, entweder in einer (wiederverwendbaren) Kunststoff – Klappbox oder mit einem Holzsockel, der aus einer Original – Fassdaube entstanden ist; materialbedingt sind diese Sockel immer Unikate – natürlich auch wiederverwendbar. Auf der Vorderseite der Kalenderbilder befinden sich schottische Brennereien, auf der Rückseite die dazu gehörigen Landschaften.

Bei der „Straight from the Cask“ Idee wurden stimmungsvolle Bilder in einer besonders authentischen Präsentation verwirklicht; die doppelseitig bedruckten Kalenderblätter werden von einem Sockel gehalten, der aus alten Whisky – Fass – Dauben gefertigt wurde. Damit ist höchste Individualität geboten, denn keiner dieser Holzsockel gleicht dem anderen. Die doppelseitigen Kalenderblätter tragen auf der einen Seite Fotos der großartigen Landschaften und auf der Anderen Motive aus den Destillerien. Der Betrachter kann sich so „seinen“ Kalender selbst zusammenstellen.

Natürlich ist der Sockel wiederverwendbar, die Kalenderblätter der Folgejahre können nachbestellt werden.

Produktinfo zu den Kalendern:

UV LE Offsetdruck mit partiellen UV Lack, höchste Schärfe und natürliche Farben

250 g/m2 auf gestrichenem Papier

Der Wandkalender ist mit Spiraldraht gebunden und Hängebohrungen versehen – jeder Kalender ist einzeln in einer stabiler Kalenderverpackung verpackt

Layout, Druck und Produktion in Deutschland/München

keine Kunststoffverpackung oder Folien

Empfohlener Verkaufspreis

Panorama Wandkalender 29,90 EUR

Panorama-Tischkalender mit Fassdaube 16,95 EUR, in Kunststoffbox 9,95 EUR.

Die Kalender sind ausschließlich über den qualifizierten Whiskyfachhandel in D, A, SUI erhältlich unter www.heinz-fesl.de / Dealer sehen sie bitte die Liste der Fachhändler.

Ein kleiner Teil der Kalender kann aber auch direkt unter der Rubrik Contact/ Impressum bestellt werden.

Bei dieser Direktbestellungen gehen 15% des Einkaufspreises an das „Waldpiraten Camp“ der deutschen Kinderkrebshilfe und den Round Table School of Hope.

Und hier sind unsere sechs Gewinner:

Je einen Wandkalender gewonnen haben:

Stefan Doblinger aus 80939 München

Karin Winter aus 54662 Speicher

Rita Wanninger aus 90408 Nürnberg

Je einen Tischkalender gewonnen haben:

Chris Behrendt aus 18439 Stralsund

Marcel Stern aus 48151 Münster

Sabine Blöser aus 65346 Eltville-Erbach

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich. Die Preise werden in den nächsten Tagen durch Heinz und Gudrun Fesl versendet.

Und falls Sie diesmal leer ausgegangen sind:Bei uns geht es gleich heute weiter mit dem nächsten Gewinnspiel – diesmal wieder mit flüssigen Preisen. Seien Sie gespannt!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team