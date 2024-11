Whisky ist ein Vergnügen, das einem das ganze Jahr über begleitet – so wie die Whisky-Bildkalender, die bei vielen schon sozusagen zur „Standardausstattung“ gehören.

Ein seit vielen Jahren höchst beliebtes Exemplar ist der Bildkalender Scotland – Land of Whisky von Michael Schmidt, den wir Ihnen wie seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit vorstellen; vielleicht als Geschenk an liebe Freunde oder an sich selbst.

Mehr zum Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ 2025 und die Bezugsquelle finden Sie hier:

Whisky-Landschaften, Burgen und schicke Schafe: Der neue Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ 2025 ist da

Das Team der Clydeside Distillery hat einen einmaligen Ausblick. Rund um die kupfernen Brennblasen geben Glasfenster den Blick frei auf das grandiose Panorama des Flusses Clyde. Die Brennerei in Schottlands größter Metropole Glasgow ist alles anderes als alt, erst seit 2017 wird hier in einem ehemaligen Pumpenhaus eines Docks destilliert.

Schottischer Maltwhisky hat nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine spannende Zukunft. Das zeigt der neue Bildkalender „Scotland-Land of Whisky 2025“, der die Herzen von Schottland- und Whiskyfans höher schlagen lässt. Inzwischen ist es der vierzehnte Bildkalender, den der Fotojournalist Michael Schmidt aus Langen bei Frankfurt am Main selbst verlegt. „In den vergangenen Jahren haben viele neue Whiskybrennereien in Schottland aufgemacht. Diese produzieren nicht nur viele tolle Whiskys sondern machen auch architektonisch einiges her“, sagt der 50-jährige Fotojournalist. Natürlich hat Schmidt auch zahlreiche namhafte „Brennerei-Klassiker“ für seinen Kalender abgelichtet: Springbank, Glengoyne und Isle of Jura sind mit von der Partie.

Und es geht nicht nur um Hochprozentiges: Auf seinen Fototouren durch die Highlands und Islands hat Michael Schmidt Hochlandrinder und Schafe genauso abgelichtet wie die zerklüfteten, nebelverhangenen Landschaften der Hebrideninsel Skye. Dort bekam er auch das berühmte Dunvegan-Castle vor die Linse. Als Kalendertitelbild schmückt der Stammsitz des MacLeod-Clans den Kalender. „Das Castle steckt voller Geschichten und ist ein Top-Tipp für jene, die eine vollständig erhaltene schottische Burg von innen erleben möchten wollen.“

Michael Schmidt ist ein Kenner der schottischen Landschaft und Kultur. Er hat zwei Jahre in Glasgow gelebt und das Land lieben gelernt. Unter anderem war er als Korrespondent und Reiseleiter tätig. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyseminare und befasst sich auch journalistisch mit Schottland und Whisky.

Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. Der Kalender im Format DIN A4 (ISBN 978-3-00-080476-2) kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-080477-9) 25,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel oder direkt bei Michael Schmidt unter der Homepageadresse www.schmidt-punkt.de.

Michael Schmidt, Jahrgang 1974, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Darüber hinaus ist er als Reporter und medienpädagogischer Dozent tätig. Schmidt beschäftigt sich journalistisch und fotografisch mit Schottland. Er hat zwei Jahre im schottischen Glasgow gelebt und war dort als Korrespondent für deutsche Medien und als Reiseleiter tätig. Seine Themen sind neben der Whiskyproduktion und –vermarktung erneuerbare Energien, Medien, Kirche sowie Politik und Geschichte Schottlands. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyverkostungen und hält Multimedia-Vorträge über seine zweite Heimat Schottland.