„From Scotland with love – Schottland 2025“– Gudrun und Heinz Fesl‘s Panoramakalender jetzt erhältlich

Der 22. Kalender von Gudrun und Heinz Fesl ist eine Liebeserklärung an Schottland und an das Wasser des Lebens. Insgesamt mehr als 11 Wochen waren die Beiden für die Fotos des neuen Kalenders in Schottland unterwegs.

Die Kalender „From Scotland with love – Schottland 2025“ gibt es wie immer als Wand- und Tischversion, wie uns die Fesls in ihrer Pressemitteilung informieren – und Sie finden die Bezugsquelle dafür im nachfolgenden Text:

„From Scotland with love – Schottland 2025“: Fesl´s Whisky – Schottland – Panoramakalender 2025

Ja, das ist eine Liebeserklärung an Schottland und an das Wasser des Lebens, anders kann man es nicht deuten, wenn die Fesl‘s ihren neuen 22 zigsten Kalender präsentieren.

Dazu waren sie Im Herbst 2023 über 7 Wochen und Januar/Februar mehr als 4 Wochen in Schottland unterwegs.

Jeder ihrer Kalender ob Wand oder für den Schreibtisch ist auch als Inspiration für eine Reise zu sehen.

Für 2025 werden wieder ältere und aktuelle Aufnahmen der Destillerien von:

Port Ellen, Ardbeg, Lagavulin, Isle of Harris, Benromach, Wolfburn, Loch Lomond mit den raren Fässern von Littlemill und Scapa abwechselnd präsentiert.

Die Kalendermonate dazwischen zeigen Orte und Veranstaltungen, bei denen man ohne weiteres einmal dabei oder dort gewesen sein sollte.

Es beginnt mystisch mit wohl einem der ältesten Pubs Schottlands dem Drovers Inn mit seiner skurrilen Inneneinrichtung und Zimmern nördlich des Loch Lomond.

Unterwegs in den Highlands findet man bei Brechin schlafende Eisenbahngeschichte.

Das Balmoral Estate hat nicht nur das Balmoral Castle zu bieten, sondern auch einige Steinpyramiden wie den berühmten „Prince Albert Cairn“, den Queen Victoria für ihren geliebten Ehemann errichten ließ. Wer gerne wandert, kann das Gebiet sehr genießen.

Auf Easdale-Island findet im September die „World Stone Skimming Championship statt“ auf deutsch „Steine ditschen/flitschen“ oder bayrisch „Stoa pladdln“, ein mord´s Spektakel.

Von Harris kommt der berühmte Harris Tweed und in Tarbert steht auch eine besondere „Die Harris Destillerie“, die als sozial ausgerichtetes Projekt entstand.

Und wenn wir uns schon auf den Inseln befinden ist ein Besuch bei Scapa Destillerie auf Orkney sehr empfehlenswert, leider wird diese Destillerie immer unterbewertet und ist der etwas berühmteren auf der Insel mindestens gleichwertig.

Weiter geht’s dann auf die Shetlands wo in Lerwick Ende Januar eines der berühmtesten Wikingerfestivals das „UpHelly Aa“ mit ca. 1000 Teilnehmern stattfindet.

Wie schon kurz erwähnt ist der Tischkalender eine optimale Ergänzung für weitere lohnende Reiseziele und Destilleriebesuche in Schottland.

Ihre Kalender sind sicher wieder ein Highlight für das kommende Kalenderjahr und sollte an keiner Wand bzw. auf keinem Tisch fehlen.

Die Kalender sind bei vielen Whiskyhändlern oder direkt bei den Fesls unter www.heinz-fesl.de erhältlich. Die Preise konnten mit 34,90 EURO und 10,90 EURO beibehalten werden.

Wie immer gehen bei Direktbestellungen 15% an das Waldpiraten Camp und an das Münchner Kinderhospiz.

Weitere Informationen zu den Händlern und zu allen Kalenderbildern sind unter www.Heinz-Fesl.de zu sehen.