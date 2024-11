Fife möchte schottische Whisky-Region werden

Die Whisky-Brennereien in Fife, Lokalpolitiker und die Organisatoren des Fife Whisky Festivals sind sich einig: Fife soll neben „Highland“, „Lowlands“, „Speyside“, „Islay“ und „Campbeltown“ die sechste offizielle Produktionsregion für Scotch Whisky werden, und haben die Scotch Whisky Association (SWA) aufgefordert, dieses Gebiet als solches anzuerkennen.

Die fünf Destillerien von Fife liegen derzeit in der Region Lowlands, die offizielle Bezeichnung würde den Tourismus und die Umsätze steigern, und der Wirtschaft von Fife Millionen einbringen, argumentieren die Befürworter einer Whisky-Region Fife.

Die SWA wies jedoch darauf hin, dass die britische Gesetzgebung und nicht der Verband selbst für die regionalen Spezifikationen verantwortlich ist. Ein Sprecher sagte gegenüber The drinks business:

“Although only the five traditional localities and regions are defined in the Scotch Whisky Regulations 2009, it is still permitted to use, in the same way, another Scottish locality or regional name as long as the Scotch whisky was entirely distilled in that place. ‘Fife Single Grain Scotch Whisky’ and ‘Orkney Blended Malt Whisky’ are examples of other names which could be used for whisky distilled in those places. These are not ‘SWA rules’ but UK legislation.”