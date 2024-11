Slyrs geht Partnerschaft mit Bemakers ein

Die oberbayerische Slyrs Destillerie, die momentan ihre neue Brennerei errichtet (wir bericheten hier und hier), möchte auch ihre Präsenz auf den internationale Märkten ausbauen und zu einer bekannten Marke auf dem globalen Whiskymarkt werden. Um dies zu erreichen, schließt sich Slyrs mit Bemakers als Vertriebspartner zusammen, wie das Unternehmen mitteilt. Ausgebaut und gestärkt werden soll durch diese Partnerschaft der europäische Vertrieb und das Direct-to-Consumer-e-commerce business (D2C) von Slyrs. Bemakers verfügt in seinem Portfolio über mehr als 150 Marken, die mit dem Unternehmen als direkter Getränkevertriebspartner zusammenarbeiten.

„Our ambitions include increasing our international footprint, fostering relationships with new partners and customers, and showcasing the quality and craftsmanship of SLYRS products to a broader market.“