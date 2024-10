Whisky im Bild: SLYRS wird abgerissen

Wo Neues entstehen soll, muss Altes weichen: Die Destillerie SLYRS am Schliersee in Bayern, eine der ältesten Whiskybrennereien Deutschlands, vergrößert ihre Produktionsanlagen. Da das nicht geht, ohne die alte Bebauung abzureissen, musste man dort die Produktion in eine “silent season” überführen, um die bestehenden Brennblasen abzubauen und die Hallen, die viele unserer Leser bereits besucht haben, abzutragen.

Von diesem Prozess haben wir nun von der Brennerei SLYRS gut zwei Dutzend Bilder erhalten, die den letzten Destillierprozess, die Einlagerung der bestehenden Brennblasen und das Demolieren der Gebäude dokumentieren. Mit einem Klick auf das jeweilige Bild erhalten Sie auch eine kurze Bildbeschreibung. Herzlichen Dank an das Team von SLYRS für die interessanten Fotos!