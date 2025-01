Neu: SLYRS Distillers Choice „Amontillado Cask“ 51,5%vol. by Helmut Knöpfle

Die fünfte Ausgane der SLYRS Distillers Choice ist da – und diesmal ist es ein besonderes Amontillado-Fass, das dafür verwendet wurde. Ausgesucht hat es der Head of Brand Experience und Keeper of the Quaich, Helmut Knöpfle, es ergab 612 Flaschen und ist ab sofort online zu kaufen (Link im Artikel).

Hier die Infos, die wir über das SLYRS DISTILLERS CHOICE No. 5 – Amontillado Cask bekommen haben:

SLYRS DISTILLERS CHOICE No. 5 – Amontillado Cask

Die fünfte Edition unserer exklusiven SLYRS DISTILLERS CHOICE vereint bayerische Handwerkskunst mit einzigartigem Fass-Charakter. Dieser streng limitierte Single Malt Whisky wurde 2014 auf traditionelle Weise destilliert und durfte ganze 11 Jahre in einem ausgewählten Amontillado Sherryfass reifen.

Mit 51,5 % Vol. entfaltet der Whisky seinen kraftvollen Charakter und erzählt eine besondere Genussgeschichte: Helmut Knöpfle, SLYRS Head of Brand Experience und Keeper of the Quaich, hat in Zusammenarbeit mit dem SLYRS Fass-Management ein Fass ausgesucht, das auf beeindruckende Weise die

SLYRS DNA mit der würzigen Aromatik eines Amontillado Sherrys verbindet. Das Ergebnis ist ein Whisky, der Tradition, Leidenschaft und Qualität spürbar macht.

Ein Whisky für besondere Momente

Die SLYRS Distillers Choice „Amontillado Cask“ 51,5%vol. ist ein echter Schatz für Genießer und Sammler. Mit viel Liebe und Expertise kreiert, bringt dieser Whisky das Beste aus unserem Hause ins Glas. Seine limitierte Verfügbarkeit macht ihn zu etwas ganz Besonderem – perfekt, um außergewöhnliche Momente zu krönen oder als exklusives Geschenk für Whisky-Liebhaber.

Limitiert auf 612 Flaschen – jetzt kaufen

Tasting Note

Farbe: leuchtendes Stroh-Gold.

Geruch: Warme Anklänge von Sherry mit einem bunten Potpourri aus Nüssen und kandierten Früchten.

Geschmack: Voluminös mit kraftvollem Charakter, sanft getragen von leicht süß-würziger Dominanz. Mit aromatischen Kräuternoten und einem subtilen Hauch von frischem Tabak zeigen sich die 11 Jahre im Amontillado Fass. Angenehm eingebunden findet sich die typische SLYRS DNA.

Nachklang: Wohlig wärmend bleiben angenehm nussig-trockene Noten lange am Gaumen. Später gesellen sich zarte ätherische Nuancen hinzu.