whic.de bringt nächste Abfüllung in der irischen Túatha Dé Danann Serie: Cliodhna

Der erste Whisky des Onlinehandlers und unabhängigen Abfüllers whic.de, über den wir dieses Jahr berichten können, schreibt sich mit „e“, denn er stammt aus Irland und setzt die beliebte Túatha Dé Danann Serie fort: Der Cliodhna lagerte in Maker’s Mark-Fässern, was seine Süße und Fruchtigkeit nochmals verstärken dürfte.

Hier alles über den irischen Single Malt Whiskey, der ab sofort über die untenstehende Verlinkung gekauft werden kann:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

TÚATHA DÉ DANANN WHISKEY SERIE GEHT WEITER

Leckere Vereinigung von sanfter Süße und kräftiger Fassstärke mit Twist

Bremen, 31.01.2025 – Die beliebte Irish Whiskey Serie Túatha Dé Danann wird heute mit Cliodhna fortgesetzt. Die Banshee, also mysthische Geisterfrau, lockt Genießer mit unwiderstehlicher Süße und Leichtigkeit in die Anderswelt. Die hellen Frucht- und cremigen Vanillepuddingnoten verdankt der Single Malt neben seiner Herkunft auch der Lagerung in wertigen Makers Mark Bourbonfässern. Dieser bekannte Bourbon wird genau wegen seiner süßen Geschmeidigkeit geschätzt und unterstreicht den Charakter des Iren perfekt.

Die sanfte Verlockung bekommt mit Holzwürze, Kräutern und grünem Pfeffer vor allem am Gaumen einen spannenden Twist. Die natürliche Fassstärke von 54,6% Vol. verleiht der ungefilterten Aromenkomposition ordentlich Kraft.

Einmal mehr lädt whic in die facettenreiche Aromenwelt von Irish Whiskey ein und bietet die einmalige Gelegenheit, sich eine der limitierten 258 Flaschen von Cliodhna zu sichern. Exklusiv auf whic.de: whic.de/tuatha-de-danann

„Das Aroma weckt Erinnerungen an leckeren Zitronen-Käsekuchen mit Butterstreuseln. Die anfängliche Süße entwickelt sich hin zu herberen Eichen- und Kräuternoten. Ein Whiskey, der für eine leckere Überraschung am Gaumen sorgt. Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die erste eigene Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt hat begonnen und wird ganz neue Seiten von Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten offenbaren. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.