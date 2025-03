Neu von whic.de: Lost Worlds Adrift – ein Glen Garioch 12yo mit einer wahren Flut an Fruchtaromen

Die achte Abfüllung der Lost Worlds Serie, die Whiskys aus dem Bourbonfass mit ihren typischen Charakteristiken vorstellt, ist soeben beim deutschen Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de erschienen. Der 12 Jahre alte Glen Garioch, auf 46% vol. Trinkstärke gebracht, ist in einer Auflage von 297 Flaschen erhältlich – und das sind die genauen Infos dazu:

WAHRE FLUT AN FRUCHTAROMEN – Bourbonfass-Serie Lost Worlds von whic bekommt Zuwachs

Bremen, 26.03.2025

Gute Nachrichten für Genießer süßer Bourbonfass Single Malts: Der neue Lost Worlds Adrift von whic ist da. Der 12-jährige Glen Garioch schmeckt nach süßen Sommerträumen. Kiwi, Äpfel, Birnen und Zitrusfrüchte begeistern Nase und Gaumen. Dazu gesellen sich sahnige Vanillenoten und ein Hauch von Wiesenblumen. Im Geschmack ergänzen feine Bitterschokolade, leichte Holzwürze und Kardamom zu angenehmer Tiefe.

Glen Garioch hat sich eher einen Namen wegen ihrer malzig-schweren Sherryabfüllungen gemacht. Die Erzeugnisse der Brennerei mit einer First Fill Bourbonfassreifung in die Finger zu bekommen, ist also eine seltene Chance. Dabei kommt der würzige Hausstil besonders schön zur Geltung.

Bei natürlicher Farbe, vollem Aroma und perfekter Trinkstärke von 46% Vol. können Whiskyliebhaber wunderbar in diese einmalig leckere Aromenwelt abtauchen. Jetzt ist die Gelegenheit, sich eine der 297 Flaschen exklusiv bei whic.de zu sichern: https://whic.de/lost-worlds

„Superfruchtig, spritzig, lecker. Genau der richtige Whisky, um die warmen Frühlingstage zu genießen!“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH