Video: Zwei neue Episoden mit Harrison Ford für Glenmorangie

Nicht nur vom Standpunkt eines Whiskygenießers, sondern auch mit einem professionellen Blick auf die Regiearbeit, sind die Videos von Glenmorangie mit Harrison Ford höchst interessant und unterhaltsam. Die letzten beiden Episoden, Nummer 7 und 8 (noch keinen Tag alt), haben wir hier für Sie in einem kleinen Beitrag zusammengefasst, und stellen den PR-Text für die achte Episode von Glenmorangie dazu. Der Text kündigt übrigens weitere Folgen für die nächsten Monate an:

Hollywoodstar Harrison Ford erleuchtet auf den bekanntesten Wahrzeichen der Highlands

Eindrucksvolle Projektionen mit Hollywoodlegende Harrison Ford erleuchteten kürzlich die schönsten Orte in den schottischen Highlands: Anlass ist der Release der achten Episode der Glenmorangie-Filmserie „Once Upon a Time in Scotland“.

Die Three Sisters of Glencoe, das Castle Stalker und das Dunrobin Castle “besuchte” Harrison Ford im Kilt. Die Episode „The Mountain“ unter der Regie von Joel Edgerton ist bewusst im augenzwinkernden Off-Script-Stil gedreht und die Lieblingsfolge von Harrison Ford. Alle bislang veröffentlichten Episoden 1-8 sind auf Glenmorangie.com zu sehen, weitere folgen in den nächsten Monaten.