Neu: Glenmorangie The Thirty

Vor gut einem Monat haben wir ihn bereits als Artwork in der TTB-Datenbank gefunden, heute berichtet The Spirits Business darüber, dass der Glenmorangie The Thirty nun im Vereinigten Königreich vorgestellt wurde.

Die bislang älteste Abfüllung in der Core Range wurde von Dr. Bill Lumsden MBE, dem Director of Whisky Creation bei Glenmorangie komponiert. Dafür verwendete er Whisky aus den klassischen Bourbonfässern, der mindestens 15 Jahre lang in Rotweinfässern aus dem Burgund gelagert wurde. Zwei Drittel der Fässer für die Abfüllung haben diese Nachreifung in Rotweinfässern erhalten.

Dr. Bill Lumsden sagt dazu:

“When time and the alchemy of whisky are brought together in exactly the right way, incredible single malts like Glenmorangie The Thirty are born. It takes three decades to nurture this whisky to its full potential – and we select only the casks which can stand the test of time. “Showcasing a whisky long finished in Burgundy casks, The Thirty balances richer, fruity flavours with hints of our signature, elegant style. Unexpected aromas of raspberries and cherries lead into tastes of ripe peach and candied orange, cut through by leather and spice. “This single malt is our celebration of age and imagination, 30 years in the making.”

Der Glenmorangie The Thirty wird in einer purpurnen Box präsentiert, die einige Facetten im Burgunderwein aufgreift. Zudem ist die Box mit Kupfer gehighlighted, die die langen Hälse der Stills bei Glenmorangie repräsentieren sollen.

Zu kaufen wird es den The Thirty erst ab Ende des Monats geben, dann über die Webseite der Brennerei (dort ist er noch nicht vertreten), im Besucherzentrum und in der Glenmorangie Boutique in Heathrow – in anderen Märkten wird er über dieses Jahr ausgerollt. Wenn es dann in Deutschland soweit ist, werden wir natürlich darüber noch gesondert berichten.

Bleibt uns noch, den Preis zu nennen: Der mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllte Glenmorangie The Thirty wird ca. 850 Euro kosten.