Am 27. und 28. Mai trifft sich die österreichische Whiskywelt wieder in Graz im Flugzeughotel Novapark – bei der schon traditionellen Messe für Whisky, Spirits & More.

Was es dort geboten gibt, ist in der untenstehenden Pressemitteilung gut zusammengefasst – und auch weiterführende Links sind darin zu finden:

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Die Whisky-Welt fliegt auf Graz! Die größte Whisky-Messe Österreichs landet erneut im Flugzeughotel Novapark Graz

Österreichs Whisky, Rum und Gin-Genießer können verkosten und ihren Genusshorizont in großartigen Masterclasses erweitern.

Der Besuch in Graz lohnt sich, nicht nur für Whisky Liebhaber.

Rund 40 Aussteller haben Whiskys von rund 88 renommierten Destillerien aus 16 Ländern im Gepäck. Neben fast 1.000 Whiskys gibt es auch verschiedene Rum- und Gin-Sorten zu verkosten.

Großartiges Rahmenprogramm:

Pipe and Drums, der O Kelly Irish Dance Academy mit Europa u. Weltmeisterschafts Teilnehmer, Rettl Kilt & Fashion, Cocktailbar, eine Guinnessbar, der NovaPark Piano Bar „Corrida“, der 80s Flieger Bar, sowie dem Nova Park Restaurant mit Scottish Food ergänzen die Fach- und Publikumsmesse an beiden Messetagen.

Besondere Masterclasses!

https://graz.whisky-messe.at/masterclasses-2026

Freitag, 27. März 2026

Macallan

19:00 Uhr Foundation stones, character, craftsmanship

Mit Brand Specialist Markus Braun

Wie aus Holz, Zeit und Können ein inkonischer Stil entsteht

Samstag, 28.März 2026

World Whisky.at – Two Stacks Irish Whiskey

Sonderabfüllungen aus „small batches“ bzw. Einzelfässern.

Masterclass mit 3 x irischer Fassstarke und einen Whisky Awards Gewinner



1) Double Barrel Single Pot Still – Core Range

2) Fruit Drops Blackberry Brandy Cask Finish – limited – Award winner 2026

3) The blender’s Cut – cask strength blend – Core Range

4) The blender’s Cut – Apricot Brandy cask strength blend – limited

5) Smoke & Mirrors peated Single Malt Grand Marnier style cask strength – limited

Und eine ganz besondere Tischmasterclass für max. 4 Personen gleichzeitig auf einem Tisch bei der Ardbeg Embassy

Freitag u. Samstag

Ardbeg „Learning by Doing” – beim Stand der Ardbeg Embassy

4 Proben der Sonderlasse + 1 original Ardbeg Nosingglas

Voranmeldung beim Ardbeg Embassystand – je Anmeldung max. 4 Parsonen

Ardbeg: „Peaty Path to Maturation„

Ardbeg 1998 Very Young , 58,3 Vol %, Jahrgang 1998, Abgefüllt 2004

, 58,3 Vol %, Jahrgang 1998, Abgefüllt 2004 Ardbeg 1998 Still Young, 56,2 Vol %. Jahrgang 1998, Abgefüllt 2006

56,2 Vol %. Jahrgang 1998, Abgefüllt 2006 Ardbeg 1998 Almost There, 54.1 Vol %, Jahrgang1998, Abgefüllt2007

54.1 Vol %, Jahrgang1998, Abgefüllt2007 Ardbeg 1998 Renaissance, 55,9 Vol %, Jahrgang 1998, Abgefüllt 2008

Mehr Infos unter

www.whisky-messe.at

Facebook: Whisky Messe Graz