Freitag und Samstag: Messe für Whisky, Spirits & more in Graz

Am 22. und 23. März 2024 ist Graz ein Hotspot für österreichische Whiskyfreunde: Die „Messe für Whisky, Spirits & more“ findet im Novapark Graz statt und bietet nun schon zum sechsten Mal Whisky, Whiskey und andere Spirituosen für Kenner und Einsteiger.

Mehr Infos zur Messe finden Sie im nachfolgenden Presseartikel und auch auf der Homepage der Veranstaltung: www.whisky-messe.at

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die größte Whisky Messe Österreichs

Die „Messe für Whisky, Spirits & more“ findet am 22.u. 23.März 2024 im „Flugzeughotel“ „NOVAPARK GRAZ“ statt.

Sie wird noch größer, moderner, umfangreicher als je zuvor, mit einer perfekten Infrastruktur.

Die Messe für „Whisky, Spirits & more“ steht für Whisky & Whiskey in all ihren Ausprägungen, aber auch für Rum, Gin und anderen verwandten Spirituosen.

Es ist eine Informations- und Genussmesse für Einsteiger und erfahrene „Connaisseurs“, eine Fachmesse für Gastronomie und Handel, und sie entwickelte sich immer mehr zur Kultur und Publikumsmesse.

50 renommierte Hersteller und Importeure werden neben neuen Produzenten und Händlern ihre Produkte vorstellen und dabei ausführlich über Rohstoffe und Herstellungsmethoden informieren und damit interessante und neue Hintergrundinformationen liefern.

Im Rahmen von Masterclasses – 6 pro Tag – gibt es zu ausgewählten Themen etwa 60minütige Vorträge und geführte Verkostungen, die tiefe und spannende Einblicke bringen.

Ein unterhaltsames Rahmenprogramm wie Pipe and Drums, die O Kelly Irish Dance Academy , Solopiper, Rettl Kilt & Fashion, ein Barbershop, Schoko Pralinen, 1 Cocktailbar, eine Guinnessbar, die NovaPark Piano Bar „Corrida“, die 80s Flieger Bar, sowie das Nova Park Restaurant mit scottish Food ergänzen die Fach- und Publikumsmesse an beiden Messetagen.

Die Whiskywelt blickt nach Graz

Einmal im Jahr ist es soweit und die Liebhaber feingeistiger Getränke pilgern nach Graz. Diese Messe ist ein Treffpunkt für Konsumenten und die Gastrobranche gleichermaßen. Whisky aus Schottland und dem Rest der Welt, Gin und Rum und dazu ein wenig Fernweh – das alles wird geboten. Helmut „Mc Schuly“ Schulhofer organisiert diese Veranstaltung bereits das sechste Mal:

„Schon nach der ersten Messe war klar, dass dieses Konzept passt. Es ist perfekte Unterhaltung für die Gäste und ein Riesenerfolg für die Aussteller.“

Manfred Wizsy vom Islay Whisky Chapter Austria ergänzt:

„So ein Event hat im Süden Osten Österreichs bisher gefehlt. Als Whiskyclub sind wir selbstverständlich mit dabei und unterstützen bei den Vorbereitungen.“

An 50 Ständen werden einheimische Produzenten und Händler neben Vertretern und Importeuren internationaler Marken ihre Produkte vorstellen. In Masterclasses gibt es Gelegenheit, spezielle Verkostungen zu genießen und Hintergrundinformationen zu sammeln. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm und das kulinarische Angebot der Nova Park Küche runden das Programm ab.

www.whisky-messe.at