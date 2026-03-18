Erste Ausgabe von Booker’s 2026 erschienen: Booker’s Big Easy

Eine Hommage an die Reisen von Booker Noe nach New Orleans – so umschreibt Jim Beam die neueste Ausgabe des Booker’s Bourbon, der Teil der Jim Beam Small Batch Collection ist (so wie Baker’s, Basil Hayden und Knob Creek), und dessen Abfüllungen auch immer wieder einmal im heimischen Fachhandel auftauchen.

Booker’s Big Easy (der Spitzname der Stadt) ist der erste von (wahrscheinlich) vier Batches, die in diesem Jahr erscheinen werden. Er ist mit 64,55% vol. Alkoholstärke abgefüllt und ist exakt sieben Jahre, zwei Monate und 15 Tage in den Fässern gelegen.

Die Zusammensetzung der einzelnen Fässer sind auch auf der Webseite von Booker’s zu finden und stellen sich wie folgt dar:

16% was stored on the third floor of warehouse H, a nine-story house

24% was stored on the sixth floor of warehouse G, a nine-story house

16% was stored on the fifth floor of warehouse O, a seven-story house

22% was stored on the third floor of warehouse J, a nine-story house

22% was stored on the fourth floor of warehouse M, a seven-story house

Jonah Flicker von Robb Report, wo wir die erste Meldung zum neuen Booker’s Big Easy gefunden haben, hatte bereits das Vergnügen, die neue Abfüllung zu verkosten, und er schreibt darüber:

Those classic Jim Beam peanut notes are still there, along with flavors like vanilla, maple, butterscotch, honey, dark chocolate, black pepper, and dried fruit. In other words, this is classic barrel-proof bourbon, which is exactly what you’re looking for when you decide to drink Booker’s

In den USA kommt der neue Booker’s Big Easy gerade in die Geschäfte, er kostet dort 100 Dollar pro Flasche – in vermutlich kleinen Mengen wird er es hoffentlich auch über den großen Teich schaffen, denn für Bourbon-Fans sind diese Abfüllungen immer ein besonderes Ereignis: kräftig, gut definiert und ebenso gut trinkbar, trotz der hohen Alkoholstärke.