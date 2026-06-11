Eggers & Franke, Importeur und Distributor mit Sitz in Bremen, darf sich über einen schönen Neuzugang im Portfolio freuen: Ab sofort sind die Produkte der 2019 gegründeten Dublin Liberties Distillery (Whiskey und Whiskeyliköre) über E&F in Deutschland erhältlich. Die Brennerei im Besitz der Quintessential Brands Group wird zunächst mit drei Produkten in Deutschland vertreten sein – dem Dubliner Bourbon Cask Irish Whiskey sowie dem Dubliner Honeycomb Liqueur und dem Dubliner Fiery Irish Liqueur.

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Eggers & Franke gewinnt Dubliner Irish Whiskey im exklusiven Vertrieb

Dubliner bringt frischen Schwung in die Irish-Whiskey-Kategorie – mit flavoured Varianten, innovativen Cocktail-Kreationen und der kreativen Energie des modernen Dublin.

Die Eggers & Franke Group übernimmt ab sofort den exklusiven Deutschlandvertrieb von Dubliner Irish Whiskey. Mit Dubliner Bourbon Cask Irish Whiskey sowie den flavoured Varianten Dubliner Honeycomb Liqueur und Dubliner Fiery Irish Liqueur erweitert die Gruppe ihr Portfolio im Whisk(e)y-Segment um eine moderne Dublin- Marke, die auf unkomplizierte Serves, neue Genussmomente und jüngere Käufergruppen setzt. Der Vertrieb erfolgt über Eggers & Franke an Lebensmittelhandel und Cash & Carry, über Reidemeister & Ulrichs an Fachhandel und Gastronomie sowie online über Ludwig von Kapff und Club of Spirits. Die UVP liegt jeweils bei 19,99 Euro.

Key Facts auf einen Blick

Exklusiver Deutschlandvertrieb ab sofort durch die Eggers & Franke Group

Drei Produkte: Bourbon Cask Irish Whiskey, Honeycomb Liqueur und Fiery Irish Liqueur

UVP jeweils 19,99 Euro

Vertrieb über LEH, Cash & Carry, Fachhandel, Gastronomie und E-Commerce

Positionierung als moderner Irish Whiskey für flexible Genussmomente

Herkunft: Dublin Liberties Distillery, Dublin

Die Vertriebsübernahme von Dubliner erfolgt in einer Phase, in der sich die Irish-Whiskey-Kategorie spürbar verändert. Während klassische Whiskey-Rituale weiterhin relevant bleiben, gewinnen neue Konsumsituationen an Bedeutung: unkomplizierte Highballs, vielseitige Serves und neue gemeinsame Genussmomente. Genau hier positioniert sich Dubliner. Die

Marke aus Dublin verbindet Irish Whiskey bewusst mit moderner Barkultur, urbanem Lifestyle und niedrigschwelligen Einstiegen in die Kategorie.

„Irish Whiskey entwickelt sich weiter. Neben klassischen Genussritualen entstehen neue Konsumanlässe rund um unkomplizierte Trinkvarianten, vom Highball bis zum flavoured Drink. Genau in dieser Entwicklung sehen wir großes Potenzial für Dubliner,“

sagt Andreas Wiech, Managing Director der Eggers & Franke Group.

Im Mittelpunkt des Portfolios steht Dubliner Bourbon Cask Irish Whiskey. Der Blend aus Single Malt und Grain Whiskey reift vollständig in Bourbonfässern und verbindet weiche Vanille- und Karamellnoten mit milder Würze. Die Marke versteht sich dabei nicht als klassischer Connaisseur-Whiskey für besondere Anlässe, sondern als vielseitiger Whiskey für gemeinsame Momente und Menschen, die Whiskey gemeinsam genießen möchten.

Ergänzt wird das Sortiment deshalb auch durch zwei flavoured Line Extensions: Dubliner Honeycomb Liqueur kombiniert Irish Whiskey mit Honigwaben- und Karamellnoten, Dubliner Fiery Irish Liqueur setzt auf Zimt und eine leichte Chili-Schärfe. Beide Produkte sollen zusätzliche Impulse für jüngere Zielgruppen, saisonale Anlässe und den Einsatz in der Gastronomie schaffen.

Auch optisch und kommunikativ setzt Dubliner bewusst auf einen modernen Auftritt statt auf klassische Heritage-Inszenierungen. Die Marke greift die Dynamik der Dubliner Barkultur mit ihrem urbanen Nachtleben auf und übersetzt sie in eine zugängliche Irish-Whiskey-Welt.

„Deutschland gehört für uns zu den wichtigsten europäischen Märkten. Mit Eggers & Franke haben wir einen Partner an unserer Seite, der Dubliner kanalübergreifend entwickeln und die Positionierung der Marke zwischen moderner Barkultur, flavoured Varianten und neuen Genussmomenten im Markt verankern kann“,

sagt Enzo Visone, CEO der Quintessential Brands Group.

5 Argumente, wie Dubliner neue Impulse in die Irish-Whiskey-Kategorie bringt

Dubliner adressiert moderne Konsumanlässe jenseits klassischer Whiskey-Rituale. Die Marke verbindet Irish Whiskey mit Highballs, Cocktails und unkomplizierten Serves. Flavoured Extensions schaffen niedrigschwellige Einstiege für neue Zielgruppen. Die moderne Dublin-Positionierung bringt urbane Barkultur stärker in die Kategorie. Die Kombination aus zugänglicher Preispositionierung und Premium-Auftritt eröffnet Potenzial für Handel und Gastronomie.

Über Dublin Liberties Distillery

Die Dublin Liberties Distillery wurde 2019 eröffnet und befindet sich in einem wunderschönen, historischen Lagerhaus mit über 400 Jahren Geschichte im Herzen des Dubliner Stadtteils Liberties. Hinter Dubliner steht die international tätige Quintessential Brands Group, die weltweit mehr als 100 Millionen Flaschen Spirituosen pro Jahr verkauft. Dubliner wurde in den vergangenen Jahren mehrfach international ausgezeichnet und baut seine Präsenz in Europa und weiteren Exportmärkten kontinuierlich aus.

Eggers & Franke

Die Eggers & Franke Gruppe ist eines der führenden deutschen Distributionsunternehmen für Premium-Spirituosen, Weine und Schaumweine. Mit Sitz in Bremen ist die Gruppe bekannt für ihr breites Portfolio an erlesenen Premiummarken und ihre langjährige Expertise im Bereich Vertrieb und Marketing. Die Gruppe bedient über spezialisierte Tochterunternehmen den Lebensmittelhandel, den Fachhandel, die Gastronomie und die Hotellerie mit hochwertigen Weinen und Markenspirituosen aus aller Welt. Dazu zählen neben Eggers & Franke GmbH, das Bremer Traditionsunternehmen Reidemeister & Ulrichs sowie die Versandhändler Ludwig von Kapff, Club of Wine & Club of Spirits. Eggers & Franke gehört zur Rotkäppchen-Mumm Gruppe.