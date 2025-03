Michter’s veröffentlicht 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Michter’s 10 Jahre Bourbon auch im deutschen Sprachraum erhältlich sein – darauf deutet die Veröffentlichung der Pressemitteilung auch in deutscher Sprache hin. Der mit 47,2% vol. Alkoholstärke abgefüllte Bourbon hat in den USA einen Handelpreis von 195 Dollar.

Hier die Infos, die Michter’s veröffentlicht hat:

LOUISVILLE, Ky., 25. März 2025 /PRNewswire/ — Michter’s Master Distiller Dan McKee und Michter’s Master of Maturation Andrea Wilson haben die Freigabe von Michter’s 10 Jahre Bourbon genehmigt, der ab April dieses Jahres in Geschäften, Bars und Restaurants erhältlich sein wird.

Der 2025er wird in den USA einen empfohlenen Verkaufspreis von 195 $ für eine 750-ml-Flasche haben.

Wilson und McKee verkosten regelmäßig ältere Fässer, um den Reifegrad ihrer Bestände zu beurteilen. Wilson kommentierte:

„Es ist eine aufregende Zeit, in der wir die Fässer prüfen, die für diese Veröffentlichung in Frage kommen. Der diesjährige 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon ist wieder mehr als 10 Jahre gereift. Es öffnet sich mit einem sehr einladenden Geruch und zieht einen in den Bann wie ein guter Film mit seiner Charakterentwicklung und Komplexität, mit der Freude an einer großartigen Geschichte, die es zu erzählen hat und die einen bis zum Ende zufrieden zurücklässt.“