whic.de veröffentlicht die finale Episode der Amazing Whiskies: GlenAllachie 9yo mit Reifung im First Fill Barolo Wine Barrique

Alles hat ein Ende – nicht nur das Jahr 2024, sondern auch die Serie „Amazing Whiskies“ von whic.de – die endet nämlich diese Woche mit einem interessanten GlenAllachie, der neun Jahre in einem First Fill Barolo Wine Barrique reifte. 312 Flaschen davon gibt es, und zwar ab sofort und so lange der Vorrat reicht.

Die Bezugsquelle finden Sie wie immer in der nachfolgenden Pressemitteilung:

DAS JAHR ENDET MIT EINEM FRUCHTIGEN KNALL

whic veröffentlicht die finale Episode der Amazing Whiskies

Bremen, 27.12.2024

Passend zum Jahresende verabschiedet whic ihre beliebte Whisky-Serie Amazing Whiskies mit einem fruchtigen Knall. Die finale Episode 30 bringt mit einem 9 Jahre im First Fill Barolo Wine Barrique gereiften GlenAllachie eine intensive Geschmacksexplosion ins Glas.

Direkt steigen Aromen von dunklem Weingummi, Kirschen und dunkler Traube-Nuss-Schokolade in die Nase. Mit einer honigartigen Textur legen sich süß-säuerliche Fruchtnoten und facettenreiche Würznoten wie edles Eichenholz und Pfeffer auf die Zunge. Während sie leise ausklingen, schaffen sie Raum für cremiges Vanille-Eis mit Schlagsahne und gesüßtem Espresso. Es gibt bei diesem vielschichtigen Speyside Single Malt einiges zu entdecken. Bei krachenden 57,9% Vol. können auch Experimente mit ein paar Tropfen Wasser das breite Aromenspektrum zugänglicher machen.

Jetzt eine der 312 Flaschen des großen Amazing Whiskies Finales sichern – exklusiv bei whic.de: https://whic.de/amazing-whiskies

„Kräftig, fruchtig, hammerlecker – wären Abschiede doch immer so gut. Wir sagen mit diesem eindrucksvollen GlenAllachie ‚Tschüss‘ zu den Amazing Whiskies und stoßen mit unseren Kunden auf ein tolles gemeinsames Jahr 2025 an. Auf das viele weitere Genussmomente folgen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser GlenAllachie ist die finale Episode 30 von whics Amazing Whiskies Serie – unser Dankeschön für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt im besonderen Retro-Comic-Look in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Diese tolle Serie geht zu Ende, kreative Designs und schöne Genussmomente gibt es aber auch bei den anderen Serien von whic zu entdecken: whic.de/abfueller-whic