Neueste CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung von THE CASKHOUND – mit Sherry-Power für jede Menge Genuss im Glas!

Einen – nach eigenen Angaben – charakterstarken und acht Jahre alten Single Malt aus Glenallachie bietet Tilo Schnabel in der CRAZY COOS RELOADED-Serie Whiskyfreunden an – mit einem zwei Jahre langen PX-Finish, das nicht nur die Farbe in den Whisky gebracht hat.

Der Crazy Coos Reloaded #2: GLENALLACHIE ist ab sofort erhältlich – mehr Infos und die Bezugsquellen finden Sie untenstehend:

„Feast your eyes on a real fine dram“ –

Neueste CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung sorgt mit Sherry-Power für jede Menge Genuss im Glas!

Tilo Schnabels CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen sind mit ihrer attraktiven & fair bepreisten Kombination aus erstklassigem schottischem Whisky und den liebevollen Illustrationen von Lana Mathieson ein wahres Fest für Augen und Gaumen von Whiskyfans und Liebhabern der ikonischen Highland Coos. Und mit seiner neuen Abfüllung landet das THE CASKHOUND-Mastermind einen besonderen Treffer: Ein 8-jähriger GLENALLACHIE mit 2-jährigem PX Finish hat’s trotz seiner Jugend schon faustdick hinter den Fassdauben – und sorgt mit seinem üppigen Aromenspiel bei Freunden sherrystarker Whiskys garantiert für Schnappatmung und Begeisterung zugleich!

GLENALLACHIE: A bold and sherried delight

Obwohl die Whiskys der westlich von Dufftown gelegenen Brennerei früher vor allem für Blends genutzt wurden, hat sich GLENALLACHIE unter neuer Führung zu einem eigenständigen und charakter-starken Single Malt entwickelt. Schon immer für seine malzige Textur und feine Fruchtigkeit bekannt, zeigt der Speyside Malt dank der inzwischen verlängerten Fermentationszeiten noch wesentlich fruchtbetontere und kraftvollere Noten. Genau dieser Aromenfülle verpasstedie 24-monatige Nachreifung im First Fill PX Hogshead einen satten Sherry-Kick, der unserem Bourbon-Cask gereiften GLENALLACHIE eine ordentliche Portion andalusisches Feuer bescherte! Das Ergebnis? Ein intensives Sherry-Brett mit einer dicken, süßen Fruchtnote – Feigen, Pflaumen und Sultaninen treffen auf Ingwer, Tabak und dunkle Schokolade. Am Gaumen sirupartig und vollmundig, begleitet von warmen Gewürzen, Zimt und einem Hauch Holz. Irgendwie dekadent … und verdammt lecker!

Crazy Coos Reloaded #2: GLENALLACHIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre alt (2016/2025) • 55,9 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 2 years in First Fill PX Sherry Hogshead

Auflage 255 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro (UVP)

Nose: Du betrittst ein altes andalusisches Herrenhaus – der Duft von polierten Möbeln und getrockneten Früchten liegt in der Luft. Die Süße von geriebenen Orangen mischt sich mit dem leicht herben Aroma von Teeblättern. Alte Holzmöbel verströmen diesen warmen, leicht staubigen Duft, während getrocknete Feigen und knusprige Bananenchips für eine fruchtige, exotische Note sorgen. Ein Hauch von Kakaopulver schwebt darüber – wie der letzte Bissen einer guten, dunklen Schokolade …

Palate: Jetzt geht’s richtig los: ein volles Pfund Sherry direkt auf die Geschmacksknospen! Eine dicke, sirupartige Süße breitet sich aus, gefolgt von gebackenen Pflaumen mit Zimt. Melasse und Jaffa Cakes liefern eine reiche, dunkle Süße, während ein würziger Ingwer-Kick alles etwas aufmischt. Datteln mit Mandelfüllung und der würzige Geschmack von Pfeifentabak sorgen für Tiefe, bevor süße Sultaninen die Sache abrunden …

Finish: Der Abgang bleibt lange – als würdest du noch Minuten nach dem letzten Schluck die Aromen nachschmecken. Die Süße weicht allmählich einer angenehmen Trockenheit. Gewürze wie Muskatnuss & Zimt sowie die herbe Note von Bitterschokolade bleiben haften, während die Holzwürze leise nachklingt – wie das Knistern eines Lagerfeuers, das langsam erlischt …

FAZIT: Ein Speyside-Sherry-Brett mit Wumms & Herz!

Wie von CASKHOUND-Abfüllungen gewohnt, kommt auch dieser Single Malt ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche. Ab Freitag, den 14. März 2025 ist der Glenallachie in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern zu finden.

Weitere CRAZY COOS RELOADED- Abfüllungen sind in Planung. Mehr Informationen dazu in Kürze …

Weitere CRAZY COOS RELOADED- Abfüllungen sind in Planung.