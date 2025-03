Trump droht mit 200% Zoll auf Alkohol aus der EU

Sollte die EU ihre 50% Zoll auf manche US-Produkte wie Whiskey nicht sofort zurücknehmen, werde die US-Regierung im Gegenzug Zölle in Höhe von 200% auf alkoholische Produkte aus der EU einheben, verkündete Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social:

“If this Tariff is not removed immediately, the U.S. will shortly place a 200% Tariff on all WINES, CHAMPAGNES, & ALCOHOLIC PRODUCTS COMING OUT OF FRANCE AND OTHER E.U. REPRESENTED COUNTRIES. This will be great for the Wine and Champagne businesses in the U.S.”