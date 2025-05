Eine sehr interessante Reise nach Kentucky bietet Andrea Hilden vom Reisebüro Niederwerth an. Ende Mai 2026 geht es für 10 Tage in das Herz des amerikanischen Bourbons, alle Informationen zu dieser Gruppenreise finden Sie in der Info, die wir von Andrea Hilden erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskeyreise mit Herz: Andrea Hilden bietet exklusive Gruppenreise nach Kentucky an

Für Whiskeyliebhaber und USA-Fans bietet sich 2026 eine ganz besondere Gelegenheit: Andrea Hilden vom Reisebüro Niederwerth lädt zu einer exklusiven Gruppenreise in das Herz des amerikanischen Bourbons ein. Die zehntägige Tour durch Kentucky findet Ende Mai 2026 statt und richtet sich an Genießer, Entdecker und alle, die tief in die Welt des Whiskeys und der Südstaatenkultur eintauchen möchten.

Auf dem Programm stehen Besuche in mindestens sieben renommierten Bourbon-Destillerien – darunter Buffalo Trace und Maker’s Mark – mit geführten Tastings und spannenden Einblicken in die traditionsreiche Herstellung des „flüssigen Goldes“. Doch die Reise bietet weit mehr als nur Whiskey: Ein Ausflug zur spektakulären Red River Gorge, der Besuch einer Pferdefarm in Lexington und ein festliches Bourbon-Menü zum Abschluss runden das Erlebnis stilvoll ab.

„Diese Reise ist eine Herzensangelegenheit“, erklärt Andrea Hilden, die die Gruppe persönlich begleitet. „Ich möchte meinen Gästen nicht nur den besten Bourbon zeigen, sondern auch die Schönheit Kentuckys, die Gastfreundschaft der Südstaaten und das echte Amerika – abseits der Touristenströme.“

Im Preis ab 3.190 Euro pro Person sind Flüge ab/bis Deutschland, alle Transfers im komfortablen Minibus, neun Übernachtungen in landestypischen Hotels mit Frühstück, Eintritte, Führungen und viele Extras enthalten. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt, um ein persönliches und intensives Reiseerlebnis zu gewährleisten.

Interessierte können sich direkt bei Andrea Hilden unter

andreahilden@amondo-reiseberater.de oder

+49 151 705 510 50 melden.