USA produzierte in den letzten 8 Monaten um 208 Millionen Liter weniger Bourbon als letztes Jahr

In einem Bericht des Lexington Herald aus Kentucky wird der Rückgang der Bourbon-Produktion in den ersten acht Monaten 2025 im Vergleich zu 2024 beziffert: Ganze 55 Millionen Proof Gallons (eine Proof Gallon entspricht einer Flüssigkeit mit 50% vol. Alkolgehalt) weniger als im Vorjahr wurde in den USA produziert und eingelagert, das entspricht der Menge von 208 Millionen Litern.

In Prozenten ist das ein Rückgang um 28% – auf ein Level, das das niedrigste seit 2018 ist (damals produzierten die Brenner 136,5 Millionen Gallonen, in diesem Jahr sind es 142 Millionen). Dabei sitzt man in den Warehouses in Kentucky ohnehin auf 16,1 Millionen Fässern, die sich dort wegen der schleppenden Verkäufe stapeln.

Barrels in einem Warehouse in Kentucky

Seit Oktober 2024 wird die Produktion Monat für Monat im Vergleich zum Vorjahr zurückgeschraubt, mit der stärksten Abnahme im April 2025, wo man um 35% weniger produzierte als im April 2024.

Hasan Bakir, Senior Director für ökonomische Studien der Distilled Spirits Council of the U.S., führt die Rückgänge auch auf die Handelsstreitigkeiten zwischen der US-Regierung und anderen Nationen zurück:

“The production decline is not too surprising given the current level of whiskey inventories, the slowdown in the domestic market and tariff-related issues that are negatively impacting exports.“

Brown-Forman zum Beispiel verkaufte in diesem Jahr bisher um 60% weniger nach Kanada, was den Boykotten von US-Spirituosen dort geschuldet ist,