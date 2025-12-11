Midleton veröffentlich 28 Jahre alten Single Pot Still Whiskey als Abschluss der Feiern zum 200. Jahrestag der Brennerei

2025 hat die Midleton Distillery ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert – zmum Beispiel mit einer 50 Jahre alten Abfüllung (wir berichteten hier). Nun ist die eine weitere Sonderabfüllung erschienen. Die Midleton Very Rare 200th Anniversary Edition ist ein Single Pot Still Whiskey, der mit 54,7% vol. Alkoholstärke nach 28 Jahre Reifung abgefüllt wurde und auf 636 Flaschen limitiert ist.

Die Jubiläumsabfüllung zeigt die drei verschiedenen Single Pot Still Stilistiken der Brennerei und wurde aus fünf ausgesuchten Fässern zusammengestellt. Bei diesen Fässern handelt es sich um first- und second fill american oak casks und einem Mizunara-Puncheon, das einen Teil des Whiskeys aus den amerikanischen Eichenfässern für sechs Jahre emthielt.

Durch die Einlagerung in japanische Eiche wurden dem Whiskey Noten von Sandelholz und frischen Holzgewürzen mitgegeben und die fruchtigen Aromen von Ananas, Kiwi und Zitrone verstärkt. Dazu kommen von der amerikanischen Eiche die typischen Vanille-, Toffee- und Heidehonigaromen.

Master Distiller Kevin O’Gorman beschreibt den Midleton Very Rare 200th Anniversary Edition wie folgt:

“The 200th Anniversary Edition is both a celebration and an evolution, remaining true to Midleton Very Rare’s elegant and sophisticated nature whilst embracing the opportunity to explore something new. The mizunara oak cask brings a vibrant, layered flavour that perfectly complements the liquid and legacy of the brand. It is an honour to share this whiskey as we celebrate 200 years of excellence at Midleton Distillery.”

Die Abfüllung, die um 1.500 Euro über den Ladentisch geht, kommt in einer mit einem Bild der Brennerei und ihren Pot Stills verzierten Geschenkbox und einer Briefmarke zum Sammeln, die das Jubeljahr der Brennerei feiert. Verkauft wird sie online in der Midleton Distillery Collection (Versand ab 16. Dezember), und in limitierten Mengen in der Midleton Distillery Experience in Cork und in der Jameson Distillery Bow Street in Dublin – an beiden Outlets ist sie ab kommenden Dienstag zu finden.