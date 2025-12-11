Donnerstag, 11. Dezember 2025, 19:53:33
In eigener Sache: Unser Newsletter – Probleme und temporärer Fix

Probleme im Zusammenspiel der Softwarekomponenten von Whiskyexperts machen eine temporäre Umstellung des Newsletters nötig

Wegen eines Bugs im Zusammenspiel der neuesten Version unseres Content Management Systems und der Newsletter-Software wurden unsere Newsletter in den letzten Tagen nur sporadisch oder gar nicht versendet, wofür wir uns entschuldigen möchten.

Um diesen Problemen auszuweichen, müssen wir den Versand unserer News an die mehr als 6300 Abonnenten temporär auf einen täglichen Digest umstellen, der jeweils am späteren Nachmittag jedes Tages versendet werden wird. In diesem Versand werden wir die letzten 10 Artikel auf Whiskyexperts präsentieren – leider können wir uns dabei nicht an der tatsächlich erschienenen Zahl von Artikeln orientieren, es können tatsächlich mehr oder weniger sein.

Der Bug ist an die Entwickler gemeldet – sobald wir ein entsprechendes Update installieren können, werden wir wieder zur alten Versandmethode zurückkehren.

Wir bitten nochmals um Entschuldigung

