Nur noch diese Woche! Lost Distillery-Rarität Caperdonich 18yo Sherry Hogshead aus dem Whiskyexperts-Archiv gewinnen!

Wie jedes Jahr machen wir uns von Whiskyexperts selbst die Freude, Sie mit der Chance auf einen seltenen Whisky aus unseren eigenen Beständen zu überraschen. Und auch in diesem Jahr soll es wieder ein Stück unwiederbringliche Whisky-Geschichte sein: Ein Whisky aus einer längst geschlossenen Lost Distillery, die nie wieder produzieren und neue Abfüllungen machen wird.

Aus der Sammlung von Whiskyexperts stammt der Caperdonich 18yo aus einem Sherry Hogshead, der im April 2014 vom unabhängigen Abfüller und Besitzer von Rosebank und Tamdhu, Ian Mcleod Distillers, unter der Marke Chieftain’s abgefüllt wurde. Der Whisky aus der Lost Speyside Distillery (sie wurde 1897 gleich neben Glen Grant gegründet) kam im Juni 1995 in die Fässer 95054/95057 und ergab eine limitierte Auflage von 1016 Flaschen. Er wurde mit 48% vol. Alkoholstärke in die Flasche gegeben.

Diese Rarität in der stilvollen Box können Sie bei uns durch die richtige Beantwortung einer Gewinnfrage und etwas Glück bei der Verlosung gewinnen. Bei diesem Gewinnspiel sind alle unsere Leser aus Deutschland und Österreich mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnahmeberechtigt – nutzen Sie also Ihre Chance, vielleicht schon übernächsten Montag diese besondere Abfüllung zu besitzen und (hoffentlich) zu genießen. Wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Machen Sie jetzt mit – die Verlosung endet diese Woche!

Caperdonich Destillerie (2010 abgerissen), Foto von Dr. Mario Prinz

Und so gewinnen Sie den 18 Jahre alten Caperdonich 1995 aus Sherry Hogsheads von Ian Macleod Distillers:

Welchen Namen trug die Destillerie Caperdonich bei der Gründung 1897 ?

A: Glen Grant No. 2

B: Glen Spey No. 2

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Caperdonich“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 1. März 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 2. März 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Bild wie auch Titelbild mit Banana pro und Photoshop erzeugt.

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Österreich oder Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Caperdonich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. März 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 2. März 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Whiskyexperts GmbH versendet. Die zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigten Daten werden bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team