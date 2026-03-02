Wer gewinnt die Lost Distillery-Rarität Caperdonich 18yo Sherry Hogshead aus dem Whiskyexperts-Archiv? Wir verraten es!

Wie jedes Jahr haben wir uns von Whiskyexperts selbst die Freude gemacht, Sie mit der Chance auf einen seltenen Whisky aus unseren eigenen Beständen zu überraschen. Und auch in diesem Jahr sollte es wieder ein Stück unwiederbringliche Whisky-Geschichte sein: Ein Whisky aus einer längst geschlossenen Lost Distillery, die nie wieder produzieren und neue Abfüllungen machen wird.

Aus der Sammlung von Whiskyexperts stammt der Caperdonich 18yo aus einem Sherry Hogshead, der im April 2014 vom unabhängigen Abfüller und Besitzer von Rosebank und Tamdhu,Ian Mcleod Distillers, unter der Marke Chieftain’s abgefüllt wurde. Der Whisky aus der Lost Speyside Distillery (sie wurde 1897 gleich neben Glen Grant gegründet) kam im Juni 1995 in die Fässer 95054/95057 und ergab eine limitierte Auflage von 1016 Flaschen. Er wurde mit 48% vol. Alkoholstärke in die Flasche gegeben.

Diese Rarität in der stilvollen Box konnten Sie bei uns durch die richtige Beantwortung einer Gewinnfrage und etwas Glück bei der Verlosung gewinnen. Und die Teilnehmerzahl war wieder einmal überwältigend – vielen Dank für Ihr reges Interesse, das uns natürlich sehr gefreut hat.

Lassen Sie uns also gleich das Gewinnspiel auflösen:

Und den 18 Jahre alten Caperdonich 1995 aus Sherry Hogsheads von Ian Macleod Distillers gewonnen hat:

David Degenkolb aus 53804 Much

Ganz herzlichen Glückwunsch dem Gewinner – wir werden den Preis an Sie in den nächsten Tagen versenden! Genießen Sie diesen besonderen Whisky, er wird Ihnen Freude machen

Und gleich heute kehren wir mit unserem nächsten Gewinnspiel in die Gegenwart zurück – oder besser gesagt, in die ganz nahe Zukunft, denn den Whisky, den wir bei unserem neuesten Gewinnspiel verlosen, den wird es erst NACH dessen Ende offiziell zu kaufen geben.

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach gleich wieder bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team