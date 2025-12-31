In eigener Sache: Der Jahresrückblick 2025

Und wieder ist ein Jahr vergangen – für die Whiskywelt (aber nicht nur) war es ein turbulentes, voller Sorgen und Unsicherheiten. Statt dauerndem Wachstum gab es bereits das dritte Jahr in Folge, in dem Verkäufe und Umstätze zurückgingen, vor allem in den klassischen Whiskyländern wie Schottland und den USA (World Whisky konnte 2025 nochmals 3% zulegen). Mit Schuld daran ist die allgemeine Wirtschaftslage, die fragile Lage in der Welt und, nicht zu vergessen, ein geändertes Konsumverhalten, das nach dem Ende der Pandemie Platz gegriffen hat. Es wird weniger konsumiert, vor allem in der Gastronomie und in den Bars.

Wie hat sich das auf die Zahlen bei Whiskyexperts ausgewirkt? Nun, erstaunlicherweise ist das Interesse an Whisky offensichtlich nicht an den Absatz gekoppelt. Im Gegenteil – wir erreichten 2025 laut Google Analytics um 4,6% mehr Nutzer als im Vorjahr, konnten also unsere Leserbasis verbreitern. Die Besuche (+1,2%) und die Pageviews (-1,2%) haben sich dabei kaum verändert. Insgesamt also ein gutes, man möchte fast sagen: unerwartet gutes Ergebnis.

Dafür möchten wir uns bei unseren Lesern bedanken – Danke für Ihr Interesse, ihre Treue und das positive Feedback, das wir immer wieder zu unserem Inhalt erhalten. Wir versprechen Ihnen, auch im kommenden Jahr die schnellsten und komplettesten News zu Whisky zu liefern.

Apropos Inhalt: Nach dem 2.200 Meldungen, die wir 2024 verfasst haben, haben wir in diesem Jahr die Schlagzahl nochmals erhöht und weitere 2380 News gepostet – das sind mehr als 6,5 pro Tag, Montag bis Sonntag. Und nach wie vor haben wir seit unserem Start im Februar 2013 keinen einzigen Tag ohne Nachrichten verstreichen lassen.

Bedanken wollen wir uns auch bei unseren Partnern in Handel, Distribution und bei den Destillerien, die durch ihre Unterstützung uns die Berichterstattung über alles rund um Whisky ermöglichen und dabei stets unsere Unabhängigkeit respektieren. Danke dafür!

Jetzt freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam auf 2026, auf die vielen interessanten Dinge, über die wir Sie informieren werden können und auf genußvolle Momente mit vielen guten, neuen Whiskys.

Herzlichst, Ihr Team von Whiskyexperts