The Village in Nürnberg: Mikes Whiskeyhandel mit 180 American Whiskeys am Stand

Mit der nachfolgenden Pressemitteilung machen wir einen kurzen Blick auf die „The Village“ in Nürnberg, die 2026 vom 6. bis 8. Februar stattfindet: Mikes Whiskeyhandel ist dort erstmals vertreten und bietet an seinem Stand insgesamt 180 American Whiskeys – ein breit gefächerter Überblick über eine Whiskygattung, die bei uns nach wie vor und jetzt mehr denn je Aufmerksamkeit verdienen würde, weil sie geschmacklich vielfältig ist wie niemal zuvor.

Aber lassen wir Mikes Whiskeyhandel selbst über das Angebot erzählen, das Messebesucher dort vorfinden werden:

180 American Whiskeys. Ein Stand. Dein Ticket in die Whiskeyseele Amerikas.

Wenn sich vom 06. bis 08. Februar 2026 die Tore der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg öffnen, wartet ein Highlight, das man nicht einfach besucht – sondern erlebt: Mikes Whiskeyhandel feiert seine Premiere und bringt nichts Geringeres als ein flüssiges Stück amerikanischer Whiskeykultur mit.

Rund 180 verschiedene American-Whiskey-Abfüllungen verwandeln den Stand von Mike Werner in eine Entdeckungsreise durch die USA. Kraftvolle Bourbons, würzige Ryes und faszinierende American Single Malts erzählen Geschichten von Handwerk, Leidenschaft und Mut zur Innovation – Schluck für Schluck.

Im Mittelpunkt stehen hochkarätige Destillerien wie Garrison Brothers, Milam & Greene, Lone Elm, Tahwahkaro, Still Austin und Ranger Creek. Besonders letztere sorgen mit außergewöhnlichen Amburana-Fass-Finishes für echte Wow-Momente: intensive Gewürznoten, exotische Aromen und ein Geschmackserlebnis, das lange nachhallt.

Hier trifft Texas-Power auf Eleganz, Tradition auf Experimentierfreude und Tiefe auf Trinkfreude. Egal, ob du komplexe, charakterstarke Whiskeys suchst oder neugierig auf neue Fassreifungen bist – diese Auswahl zeigt, wie lebendig, vielfältig und überraschend moderner amerikanischer Whiskey heute ist.

Und das Beste: Dieser Stand ist für alle da. Für Kenner ebenso wie für Neugierige, die Bourbon und American Whiskey gerade erst für sich entdecken. Verständliche Beratung, zugängliche Abfüllungen und der direkte Vergleich verschiedener Stilrichtungen machen den Einstieg leicht – und die Begeisterung nahezu garantiert.

Mikes Whiskeyhandel steht auf der „The Village“ 2026 für Qualität, ehrliches Handwerk und echte Begegnungen – ein Ort, an dem man nicht nur verkostet, sondern versteht, fühlt und genießt.

Wenn du American Whiskey nicht nur trinken, sondern erleben willst, führt an diesem Stand kein Weg vorbei.

In diesem Sinne wünschen wir, Mike Werner mit Team, allen einen guten Rutsch ins Jahr 2026 – Howdee!