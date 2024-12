TTB-Neuheit: Macallan The Harmony Collection JING

Der britische Teehändler und -blender JING ist der neueste Partner von The Macallan in deren THe Harmony Collection. Das Resultat der Zusammenarbeit, der Macallan The Harmony Collection inspired by Phoenix Honey Orchid Tea ist nun mit seinen Etiketten auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Er ist vom Geschmack des gleichnamigen Tees, ein Oolong, inspiriert und bietet laut Rückseitenetikett Noten von Pfirsich und Aprikose und einen honigsüßen Nachgeschmack. Abgefüllt ist er mit 43,9% vol. Alkoholgehalt.

Hier sehen Sie die Label des in seiner Kurzform als Macallan The Harmony Collection JING dort eingetragenen Whiskys, über dessen ofizielles Erscheinen wir Sie im nächsten Jahr nochmals informieren werden:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.