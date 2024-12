Ein SLYRS Drink zum Jahreswechsel: SLYRS 48 Boulevardier

Ein Cocktailrezept, dass Whiskyfreunde zum Jahreswechsel begleiten kann (und natürlich davor und darüber hinaus) haben wir für Sie aus der Destillerie SLYRS erhalten: der SLYRS 48 Boulevardier stammt von Bartender Jannick Stilger aus Berlin und ist rasch und einfach zu mixen. Der Genuss sollte allerdings wie immer bei Alkohol langsam und bewusst erfolgen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SLYRS 48 Boulevardier – Ein Klassiker neu interpretiert

Der Boulevardier ist ein zeitloser Cocktail, der Eleganz und Stärke vereint. Er wurde erstmals in den 1920er-Jahren in Paris kreiert und gilt als würziger Verwandter des Negroni – jedoch mit Whisky statt Gin als Basis. Mit seinem perfekten Zusammenspiel von bitteren, süßen und würzigen Noten hat er sich einen festen Platz in der Welt der Cocktails erobert.

Unsere Interpretation mit dem SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight stammt aus der Feder des bekannten Berliner Bartenders Jannick Stillger und hebt diesen Klassiker auf ein neues Niveau. Die würzige Kraft des Roggens und die 48 % Vol. des Whiskys sorgen für Tiefe und Charakter, während roter Wermut und Campari den Drink harmonisch abrunden. Perfekt für Genießer, die Tradition und Innovation zu schätzen wissen.



3cl SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight

3cl Carpano Antica Formula Vermouth

2cl Campari Bitter

1 kleine Prise Salz

Alle Zutaten in ein Rührglas geben und 15 Sekunden mit Eiswürfel kalt Rühren,

anschließend alles ein Glas mit Eiswürfel abseihen und mit Orangenzeste garnieren.