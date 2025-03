Wenn deutsche Brennereien bei internationale Wettbewerben ausgezeichnet werden, dann freut uns das in der Redaktion besonders – zeigt es doch, dass man sich als World Whisky über die Jahre einen Namen gemacht hat.

Bei den diesjährigen World Whisky Awards hat nun auch die bayrische Destillerie SLYRS wieder punkten können – mit zwei Goldmedaillen und als doppelter Category Winner. Aber das ist noch nicht alles, was die Destillerie am Schliersee an Preisen mit nach Hause brachte – lesen Sie mehr dazu in der Pressemitteilung, die wir für Sie erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

World Whiskies Awards: SLYRS erneut unter den Besten der Welt!

SLYRS MALT und Bavarian Rye überzeugen Jury der international renommierten Branchenauszeichnung

Schliersee 13. März 2025 – Die bayerischen Whiskys vom Schliersee glänzen erneut: Bei den

renommierten World Whiskies Awards 2025 wurden der SLYRS MALT Whisky und der SLYRS Bavarian RYE

Whisky mit Gold ausgezeichnet und als Category Winner gekürt. Mit insgesamt sechs weiteren Medaillen

reiht sich SLYRS erneut in die internationale Elite ein und beweist, dass exzellenter Whisky auch jenseits

der traditionellen Whisky-Nationen entsteht.

„Diese Erfolge sind eine großartige Bestätigung für unsere Leidenschaft, unser Handwerk und unser

Streben nach Perfektion. Unser Ziel ist es, Whisky-Liebhabern weltweit ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis zu bieten – und diese Auszeichnungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Hans Kemenater, Geschäftsführer und Master Distiller von SLYRS

Der SLYRS Malt (40%Vol.) vereint beste Zutaten und höchste Destillateurskunst zu einem vollendeten

Blended Malt, der durch die Reifung in Fässern aus neuer amerikanischer Weißeiche die SLYRS-DNA in

Form von Vanille-, Malz- und Karamell-Aromen perfekt zur Geltung bringt.

Beim SLYRS Bavarian RYE (41% Vol.) dagegen spielt das „bayerische Urkorn“ Roggen die Hauptrolle, das

ihm seinen besonders milden Geschmack verleiht. Verfeinert von von einem angenehmen Gersten- und

Weizenbouquet ist er frisch, aber dennoch anspruchsvoll und eine Entdeckung für Whisky-Fans.

Zusätzlich wurden diese außergewöhnlichen SLYRS-Abfüllungen prämiert:

SLYRS Single Malt Aged 12 Years – Silber

– Silber SLYRS Single Malt Bavarian Peat Cask Strength 1.1 (56,1%) – Silber

– Silber SLYRS Single Malt Fifty One – Silber

– Silber SLYRS Single Malt Pedro Ximénez Cask Finish – Bronze

– Bronze SLYRS Single Malt Port Cask Finish – Bronze

– Bronze SLYRS Single Malt Rum Cask Finish – Silber

Die World Whiskies Awards zählen zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Branche. Eine

Expertenjury aus Master Distillern, Branchenkennern und Whisky-Autoren verkostet die Einreichungen in

einer strikten Blindverkostung, um die besten Whiskys der Welt zu küren. Hier setzten sich die SLYRS

Whiskys in einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld durch und unterstreichen damit einmal

mehr ihre herausragende Qualität.