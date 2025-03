Lakes Distillery bringt erste permanente Single Malt Abfüllung: Lakes Distillery Signature

Die 2011 gegründete Lakes Distillery im englischen Lake District hat schon viele verschiedene Bottlings auf den Markt gebracht (zuletzt berichteten wir über eine Sonderausgabe zum internationalen Frauentag im März 2024). Nun aber kommt die erste permanente Abfüllung aus der Destillerie, sozusagen der Eckstein der Core Range, auf den Markt: Mit dem Lakes Distillery Signature hat Master Whisky Maker Sarah Burgess einen typischen Lakes-Whisky mit Sherrybetonung kreiert.

Der Lakes Distillery Signature ist mit 47% vol. Alkoholstärke abgefüllt und kostet in UK 85 Pfund. Er ist, so Burgess, ein zugänglicher Whisky, der in der Nase Aromen von polierter Eiche, Trockenfrüchten, Pekannüssen, dunkler Schokolade und einem Hauch von Orangenschale bietet, Am Gaumen interagieren Backgewürze, süße Sultaninen, Rosinen und Feigen, die dann von gedünsteten Obstgartenfrüchte, einen Hauch von Zitrusfrüchten und opulenten Noten von Sirup abgelöst werden – und wieder Eichenanklänge, die Tiefe bringen.

Der Lakes Distillery Signature wird in einer Geschenkbox präsentiert, die die Thematik des Wassers rund um die Brennerei aufnehmen soll.

Laut einem Bericht auf The Spirits Business sollen ca. 60 bis 70 Prozent der Produktion der Brennerei in den Lakes Distillery Signature gehen – der Rest wird weiter für Sondereditionen destilliert. Und die sollen, so Eric Hereema, der CEO der Nyetimber Group, die die Lakes Distillery gekauft hat (unseren Bericht dazu finden Sie hier), wirklich speziell werden und wesentlich seltener veröffentlicht als in der Vergangenheit.