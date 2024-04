Nyetimber Wines and Spirits Group möchte The Lakes Distillery übernehmen

Die in London ansässige Nyetimber Wines and Spirits Group, die über ein Weingut in West Chiltington, West Sussex, verfügt, plant die Übernahme der englischen The Lakes Distillery. Nyetimber, wie The business desk schreibt, ist davon überzeugt, dass für die Brennerei eine große Chance besteht, ihren Marktanteil auf dem britischen Single-Malt-Whisky-Markt sowie ihre Präsenz auf internationaler Ebene weiter auszubauen. Die Übernahme würde einen wichtigen nächsten Schritt in Nyetimbers Plan markieren, einen weltweit relevanten englischen Luxusgetränkekonzern zu schaffen.

By Lakesdistillery – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70111022

Der Vorstand der Brennerei bewertet diesen Übernahme-Wunsch äußerst positiv und ist „begeistert von seinem ehrgeizigen neuen 10-Jahres-Plan, der darauf abzielt, bis 2030 einen Anteil von einem Prozent am globalen Markt für gelagerte Luxusspirituosen zu erreichen.“ James Pennefather, seit dem letzten Sommer CEO von The Lakes, sagte:

“The offer by Nyetimber offers the prospect of an owner with the same shared strategic vision and, crucially, certainty of funding.”

The Lakes Distillery hat einen Übernahmevertrag als Vorschlag angekündigt, der ihr Aktienkapital mit £46,1 Mio. bewertet, und würde ihren Aktionären empfehlen, dieses Angebot dann anzunehmen. Nyetimber behält sich jedoch das Recht vor, die Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots umzusetzen. Die Übernahme könnte bereits im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Mehr zu den Zahlen hinter dem vorgeschlagenen Übernahmevertrag bei The business desk.