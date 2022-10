Neu: The Lakes Whiskymaker’s Editions Infinity

Die englische Lakes Distillery kündigt die nächste Abfüllung in ihrer Reihe Whiskymaker’s Editions an. Infinity, so der Name dieses Bottlings, reifte in mit Sherry vorbelegten Fässern, einschließlich in Casks aus amerikanischer Weißeiche, die mit Palo Cortado belegt waren.

The Lakes Whiskymaker’s Editions Infinity ist in der natürlichen Farbe, ohne Kühlfiltrierung und mit 52 % Vol. abgefüllt. Nach der Vorstellung auf der Whisky Show London wird die Abfüllung ab dem 7. Oktober in der Destillerie und im, wohl ausschließlich britischen Whisky-Fachhandel erhältlich sein. Über einen Verkaufspreis konnten wir im Artikel des Whisky Magazine keine Angaben finden.