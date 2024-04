Neu: The Lakes Apex Collection

Die englische Lakes Distillery bringt im kommenden Monat ein Whisky-Duo auf den Markt, welches als „Geschichte des Fortschritts“ für die Brennerei gilt und die Grenzen der englischen Single Malts verschiebt, wie es beim Whisky magazine heißt . The Apex Collection umfasst zwei limitierte Editionen, Velocity und Revolución, die mit Elevage entworfen wurden – einer Technik, die in der Whiskyproduktion selten vorkommt.

Élevage kommt am häufigsten bei der Herstellung von Cognac und erlesenen französischen Weinen vor und ist eine Technik, bei der Änderungen an den Reifungsbedingungen vorgenommen werden, um den Geschmack und die Qualität des Endprodukts zu optimieren. Dies kann das Bewegen von Fässern während des Reifungsprozesses gehören, um die Auswirkungen verschiedener Standorte oder Klimazonen zu nutzen, oder das Umlagern von Whisky von einem Fasstyp zu einem anderen oder das Mischen von verschiedenen Fässern.

The Apex Velocity (50,2 % Vol.) besteht aus Malt aus mehreren Oloroso-Sherryfässern. Die Abfüllung soll den Einfluss des Alters auf die Whisky-Reifung demonstrieren, indem hier die Geschwindigkeit beschleunigt wurde, mit der Spirit, das Holz und die Luft interagieren. Laut The Lakes hat dieser Ansatz dem Whisky „einen Geschmack und eine Komplexität verliehen, die weit über seine Jahre hinausgeht“. Alle 583 einzeln nummerierten Flaschen Velocity sind ab dem 7. Mai exklusiv zum Preis von £600 (etwas 700 €) beim Spirituosenhändler Berry Bros & Rudd erhältlich (Der Spirituoseneinkäufer des Unternehmens beschrieb den Single Malt als „ein zentrales Stück in jeder ernsthaften Sammlung“.).

Mit The Apex Revolución (52 % Vol.) wollte einen Whisky produzieren, der die volle Textur und den Geschmack eines hochgereiften Rums nachahmt, ohne jedoch Rumfässer zu verwenden. Hierfür wurden Whisky aus Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern geblendet, um „köstliche, rumartige Aromen und Düfte“ zu erzeugen. The Apex Revolución wird ab dem 18. Mai, dem Welt-Whisky-Tag, exklusiv im Shop der Brennerei und auf seendistillery.com erhältlich sein. Insgesamt sind 702 einzeln nummerierte Flaschen erhältlich, ebenfalls zum Preis von £600 (ebenfalls etwas 700 €).