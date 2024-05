Whisky im Bild: Die Destillerie der Zukunft – Zwölf Visionen und Ideen von Organic Architects

Organic Architects sind ein schottisches Architekturbüro, das in letzter Zeit mit interessanten Entwürfen für Brennereien wie Limavady in Irland, Witchburn in Campbeltown oder Portavadie in den Highlands (das Projekt der indischen Piccadily Distillery) Aufsehen erregt haben.

In unserem heutigen Whisky im Bild präsentieren die Organic Architects ein Dutzend Ideen für die Destilleri der Zukunft. Grundgedanke war, so die Organic Architects, die Nutzung der natülichen Ugebung für die Destillation und die Verbindung von alten Methoden mit neuester Technik.

Viel Vergnügen mit den Bildern: